شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. يوتيوب يضع علامة مائية على مقاطع الفيديو القصيرة بعد مشاركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى يوتيوب لأن يعرف الجميع عندما تقوم بنشر مقاطع فيديو Shorts القصيرة على TikTok أو Instagram Reels، ففي تحديث لمركز المساعدة المجتمعية، أعلن أحد أعضاء فريق يوتيوب أن الموقع قد بدأ في إضافة علامات مائية إلى Shorts التي تم تنزيلها من بوابة الاستوديو الخاصة به للمبدعين.

وسيبدأ يوتيوب بوضع علامة مائية على الأفلام القصيرة التي تنشئها على سطح المكتب خلال الأسابيع المقبلة قبل التوسع إلى الجوّال خلال الأشهر المقبلة.

بعد أن انتشرت شعبية TikTok ، أدركت شركات الإنترنت الأخرى أن مقاطع الفيديو القصيرة قد فازت بجيل الشباب وقد طورت منتجات جديدة بسرعة لمنافسة النظام الأساسي، وإذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في استهلاك مقاطع الفيديو على العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فيمكنك بسهولة أن ترى أن المبدعين يميلون إلى إعادة نشر نفس مقاطع الفيديو عبر خدمات متعددة - الكثير من Instagram Reels ، على سبيل المثال، هي أيضًا مقاطع فيديو TikTok.

قال موقع الويب المملوك لشركة Google إنه يقوم بوضع علامة مائية على الشورتات بحيث "يمكن للمشاهدين رؤية المحتوى الذي يشاركه المستخدم عبر الأنظمة الأساسية يمكن العثور عليه على يوتيوب شورتات"، ويبدو أنه يأمل في أن تعمل الميزة الجديدة على زيادة الوعي بأنها تستضيف مقاطع فيديو قصيرة أيضًا، وتجعلك تجربها وتستخدمها على منافسيها.

وأطلق يوتيوب تنسيق الفيديو القصير لأول مرة في الهند في عام 2020 قبل إطلاقه في 100 دولة العام الماضي. بعد بضعة أشهر، خصصت 100 مليون دولار لبدء الدفع لمنشئي الأفلام القصيرة.

وبحلول يونيو من هذا العام ، قال موقع يوتيوب إن البرامج القصيرة لديها بالفعل 1.5 مليار مستخدم نشط مسجل الدخول شهريًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن مليار مستخدم نشط شهريًا قال TikTok إنها وصلت في سبتمبر 2021.