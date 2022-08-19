شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين إلى الفضاء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، انها تستعد لإرسال "نيكول مان" أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين للفضاء بحسب صحيفة Indian Country Today، حيث أكدت الوكالة مؤخرًا أن العقيد في مشاة البحرية نيكول أونابو مان ستكون أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين تسافر إلى الفضاء.

وستعمل عضو قبيلة Wailacki كقائد مهمة لمهمة Crew-5 التي ستكون على مركبة SpaceX والمتجهة إلى محطة الفضاء الدولية في أقرب وقت في 29 سبتمبر، وعند وصولها ، ستكون "مان" مهندس طيران ISS Expedition 68 خلال إقامة لمدة ستة أشهر.

وستنقل مهمة Crew-5 أيضًا جوش كاسادا من وكالة ناسا اليابانية وكويتشي واكاتا اليابانية وآنا كيكينا الروسية إلى محطة الفضاء الدولية، وكان عضو Chickasaw Nation "جون هارينغتون" أول أمريكي أصلي يزور الفضاء ، حيث حلّق على متن مكوك الفضاء إنديفور في عام 2002.

ولدى "مان" خلفية مناسبة تمامًا للرحلات الفضائية، حيث بدأت حياتها المهنية كطيار في البحرية، كما حصلت على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ستانفورد.

واختارت ناسا مان كواحد من ثمانية رواد فضاء مرشحين في عام 2013، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المجموعة مؤثرة ، حيث أنتجت شخصيات مؤثرة مثل آن ماكلين وجيسيكا مير وطيار كرو دراجون فيكتور جلوفر، البعض منهم ، بما في ذلك مان ، قد وضعوا قائمة ناسا المختصرة لأول بعثات أرتميس المأهولة إلى القمر.