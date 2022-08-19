شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يطور ميزة لحظر التقاط "screenshot" لمحادثات مستخدمى الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن ثلاث ميزات خصوصية جديدة لتطبيق واتس آب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ستتم إضافة هذه الميزات الجديدة إلى منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta مع التحديثات القادمة، وهى المشاركون السابقون في المجموعة، واختيار من يمكنه رؤيتك عبر الإنترنت، وحظر أخذ لقطة للشاشة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، أصدرت الشركة مؤخرًا إصدار واتس آب التجريبي لنظام التشغيل أندرويد 2.22.18.16، ويضيف التقرير أن واتس آب يعمل أيضًا على حظر لقطة الشاشة لـ "view" للصور ومقاطع الفيديو ، والتي قد يتم تضمينها مع التحديثات القادمة.

ويذكر التقرير أن هذه الميزة ستمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مرة واحدة، لكن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا على واتس آب beta لنظام أندرويد وسيتم طرحها مع التحديث القادم للتطبيق.

وكانت ميزة حظر لقطة الشاشة قيد التطوير أيضًا على واتس آب beta لنظام التشغيل iOS ، كما يزعم التقرير. من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول هذه الميزة في الأيام المقبلة.