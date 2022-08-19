شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة متاجر يابانية شهيرة تستخدم الروبوتات لإعادة تنظيم الأرفف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فاميلى مارت، ثانى أكبر سلسلة متاجر صغيرة فى اليابان، مؤخرًا فى استخدام الروبوتات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى لإعادة تخزين الأرفف، كطريقة للتعامل مع القوى العاملة سريعة الانكماش فى البلاد، حيث يعد الانخفاض فى عدد العمالة أحد أكبر التهديدات التى تواجه الشركات العاملة فى اليابان، وقد بدأ البعض بالفعل فى البحث عن طرق لاستبدال العمال البشريين، مثل سلسلة متاجر فاميلى مارت الرئيسية، فقد تعاونت شركة مؤخرا مع شركة "تيليكسينس" للروبوتات ومقرها طوكيو، لتقديم الروبوتات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى فى مئات من متاجرها فى جميع أنحاء البلاد.



الروبوت

سيكون الموظفون الجدد مسئولين عن تجديد المشروبات فى الثلاجات ومن المتوقع أن يجعلوا وظائف العاملين البشريين أسهل، وفى بعض الحالات، استبدالهم بالكامل، ووفقًا لـ"تيليكسينس"، يمكن لكل روبوت TX SCARA أن يحل محل ساعة إلى 3 ساعات من العمل البشرى يوميا، لكل متجر ، مع وقت الفراغ الذى يقضيه فى المناطق التى يكون فيها العمل البشرى أكثر أهمية، مثل خدمة العملاء وتحسين أرضية المتجر، بحسب oddity central.



نموذج الروبوت

على ما يبدو، يمكن أن تعمل الروبوتات الجديدة التى يتم تخزينها على الرفوف دون أى مساعدة بشرية بنسبة 98٪ من الوقت، أما نسبة 2٪ المتبقية من الوقت، فيمكن التحكم فيها عن بُعد بواسطة البشر، باستخدام سماعات الواقع الافتراضى عند الحاجة، وستتلقى تيليكسينس رسومًا شهرية مقابل عمل الروبوتات، وصيانتها ، ودعم العاملين البشريين عن بُعد عند الحاجة.

يتم تقديم روبوتات TX SCARA فى حوالى 300 فرع من سلسلة السوبر ماركت فى جميع أنحاء اليابان، ولكن هذه ليست سوى البداية، إذا ثبت أنها مفيدة بقدر ما تتوقعه تيليكسينس، فهناك خطط لطرحها فى متاجر الشركة اليابانية البالغ عددها 16000 متجر، وتفكر حاليا شركة تيليكسينس في توسيع نشاطها ليس في اليابان فقط، ولكن أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسواق خارجية الأخرى.

وقال جين توميوكا، الرئيس التنفيذى لشركة تيليكسينس، "سيصبح لروبوتاتنا تأثيرا قويا، حيث ستوفر إمدادات لا تنضب تقريبًا من العمالة الجديدة، وسيتم إعادة توزيع الموارد الفائضة الجديدة بشكل مناسب من خلال آليات السوق.