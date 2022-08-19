شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تكشف عن أحدث غواصة مسيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب "روبين" الروسي للتصاميم العسكرية عن بعض مواصفات غواصة " Surrogate-V" الجديدة التي يمكن التحكم بها عن بعد حسبما نقلت RT.

وأشار الخبراء في المكتب خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" إلى "أن غواصة (Surrogate- V, Wingman) هي عبارة عن روبوت مائي كبير قادر على العمل بشكل مشترك مع الغواصات الحربية".

وأوضح ممثل المكتب "أن الغواصة المسيرة الجديدة تتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 40 طن تقريبا، وبفضل تقنياتها المتطورة سيكون بالإمكان استخدامها لأغراض متنوعة، كما ستكون هذه الغواصة قادرة على قطع 800 ميل بحري في كل مهمة بفضل بطاريات الليثيوم أيون المزودة بها، وسيمكن شحن هذه الغواصة على متن السفن الحاملة لها، أو عبر المحطات المائية الخاصة، كما يجري تطوير نسخة من محطة للطاقة لهذه الغواصة تعتمد على المولدات الكهروكيميائية".

وأضاف ممثل المكتب "على عكس الغواصة الحربية العادية، يمكن للغواصة الروبوتية الجديدة استخدام طرق مكشوفة للبحث عن العدو، على سبيل المثال يمكنها استعمال تقنيات الصوتيات المائية النشطة، نظرا لأن تدميرها من قبل العدو صعب بسبب صغر حجمها وقدرتها العالية على المناورة".

وتبعا للخطط التي وضعها المصممون فإن "الغواصة الجديدة من المفترض أن تستخدم في أعمال مراقبة الغواصات المأهولة وأعمال الكشف عن قادة تلك الغواصات، كما ستستخدم أدوات البحث النشطة وتقنيات الاتصال مع مشغليها من السفن أو المراكز المختصة".

ويعتبر مكتب "روبين"للتصاميم العسكرية من بين أهم المؤسسات الروسية التي تعمل حاليا في مجال تصميم وتطوير الغواصات والمركبات المائية الروبوتية المسيّرة، وساهمت هذه المؤسسة في تطوير العديد من غواصات الجيش الروسي بما فيها غواصات "بوريي" و"فارشافيانكا" و"لادا".