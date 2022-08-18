شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة اكتشاف الهيليوم وعلاقته بالكسوف الكلى للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف عالم فلك فرنسي يُدعى بيير جول سيزار يانسن الهيليوم في مثل هذا اليوم في 18 أغسطس 1868، وذلك أثناء مراقبة كسوف كلي للشمس في الهند، حيث كان يانسن يستخدم مطيافًا للنظر في طيف الضوء المنبعث من الشمس، حيث تتيح هذه الأداة للعلماء تحديد العناصر التي يبحثون عنها.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه أثناء مراقبة البروز الشمسي خلال وقت الكسوف، لاحظ يانسن خطًا أصفر لامعًا لا يتوافق مع أي عناصر تم اكتشافها على الأرض بعد.

وتم اكتشاف الغاز فى هذا الوقت، الذى يعد العنصر الوحيد، الذي اكتشف في الكون على الشمس قبل أن يكتشف على الأرض.

كما أنه بعد ثلاثة عشر عامًا، وجد الفيزيائي الإيطالي لويجي بالميري أول دليل على وجود الهيليوم على الأرض في حمم جبل فيزوف.