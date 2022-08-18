شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع نسبة سرقة سيارات معينة فى الولايات المتحدة الأمريكية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد سمعت عن "تحدى سرقة السيارات" ، الذى يحظى باهتمام خاص على تيك توك، فاعلم فقط أنه ليس ترويجًا خياليًا من وكالة بيع سيارات، إنه اتجاه يغزو وسائل التواصل الاجتماعى يستهدف ثغرة أمنية فى سيارات معينة، وهذا يحدث فى نيو أورلينز. إذا كنت تمتلك ومن ماركتين بعينهم، فقد تكون هدفًا، حيث يبحث لصوص السيارات عن هذه النماذج بعد التعلم من خلال الفيديو المنتشر، فمن السهل سرقتها.



تيك توك

وأظهرت فيديوهات انتشرت بشكل كبير على التطبيق ذو الشعبية الكبيرة بين الشبان والمراهقين، كيفية اقتحام سيارة مقفلة وتشغيلها، دون الحاجة إلى مفتاح التشغيل، وأظهر الفيديو كيفية فتح وتشغيل سيارة، باستخدام مفك وشاحن متنقل بوصلة "يو إس بى"، وأشار إلى أن السيارات ذات ماركتين بعينهم هما الأكثر عرضة للاقتحام.

وكان الفيديو التعليمى يهدف إلى ردع وتحذير أصحاب السيارات من مخاطر السرقة، لكنه تحول إلى درس مجانى للمرجمين، وفقا لما أشار موقع "إندبندنت".

وانتشر ما يسمى بـ "التحدى" فى وقت سابق من هذا العام عندما أظهر الفيديو الأول، الذى تمت إزالته منذ ذلك الحين من تيك توك رجلا يبدو وكأنه يشغل سيارة باستخدام وصلة "يو إس بى"، وقالت أليسا سمارت، ضحية "الفيديو"، إن سيارتها تم اقتحامها، وسرقت أشياء ثمينة عندما حاول شخص ما تشغيل سيارتها بشاحن "يو إس بى".

وفى حديثها قالت سمارت: "كنت خائفة وقلقة ومرتبكة بشأن كيف يمكن لشخص ما أن يرى مقعد أطفال وحقيبة حفاضات ولا يزال يرتكى مثل هذا العمل الوحشي"،وفى الآونة الأخيرة، أعلنت مقاطعة كوك فى ولاية إلينوى الأمريكية، أن هناك زيادة بنسبة 767 بالمئة فى سرقات سيارات هذه الماركات منذ عام 2021، وفقا لتقرير محطة "أى بى سى".