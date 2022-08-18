شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك فى ورطة بسبب ترشح دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تتسرع شركة فيسبوك في مراجعة قرارها بحظر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، حتى لو أعلن ترشحه للمنصب مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، وفقًا لتقرير جديد من بوليتيكو.

في مقابلة مع بوليتيكو، قال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية لشركة ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك، إن الشركة ستحتفظ بتاريخ 7 يناير 2023 للتوصل إلى قرار بشأن إعادة حسابات ترامب. لكن موقع The Verge نقل عن ميتا أن الجدول الزمني لم يتغير.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي من المتوقع أن يترشح فيه ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 ويمكن أن يعلن عن ترشحه قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر هذا العام. قد يؤدي الإعلان المبكر إلى تعقيد التحقيقات الجارية من قبل كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة 6 يناير ، مما يؤدي إلى حشد مؤيدي الرئيس السابق والمشرعين الجمهوريين لدعمه. ولكن إذا جاء إعلان ترامب قبل السابع من (يناير) ، فقد يضع فيسبوك في موقف حرج يتمثل في استمرار حظره على المرشح الرئاسي المفترض لحزب كبير، حسبما نقل موقع The verege التقني.

تأتي الأخبار بينما من المتوقع أن يترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024

مُنع ترامب من التواصل مع فيسبوك وإنستجرام منذ الهجوم المميت في 6 يناير على مبنى الكابيتول العام الماضي. في ذلك الوقت قال فيسبوك إن منشورات ترامب التي سبقت وأثناء أعمال الشغب تنتهك سياسة تحريض الشركة على العنف. أزالت معظم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ، بما في ذلك تويتر، حسابات ترامب الرسمية في ذلك الأسبوع.

في مدونة قال تويتر إن تعليقه كان "دائمًا"، وقال موقع يوتيوب إنه سيزيل الحظر عندما يقل خطر العنف المستوحى من حسابه.

جاءت تعليقات كليج في الوقت الذي أصدرت فيه ميتا خطتها لمعالجة المعلومات المضللة عن الانتخابات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي والأعمال الإعلانية يوم الثلاثاء.

تعكس خطة ميتا النصفية إلى حد كبير بروتوكولاتها المستخدمة طوال انتخابات عام 2020 ، مثل إزالة المعلومات الخاطئة المتعلقة بمواعيد التصويت والمواقع والأوقات وفقًا لمدونة الشركة.

قال كليج أيضًا إن فيسبوك يستعد لمكافحة المحتوى المتعلق بنزاهة أنظمة الانتخابات الأمريكية.

أوضح كليج: "على الرغم من أن بعض التحديات في عام 2020 كانت فريدة من نوعها، إلا أننا مستعدون مرة أخرى للرد على المحتوى الذي يناقش نزاهة الانتخابات من خلال تطبيق تسميات تربط الأشخاص بمعلومات موثوقة". "في الدورة الانتخابية لعام 2020، تلقينا تعليقات من المستخدمين تفيد بإفراط في استخدام هذه التصنيفات، لذلك في حال احتجنا إلى نشرها هذه المرة، فإننا نهدف إلى القيام بذلك بطريقة مستهدفة واستراتيجية."

بينما واجهت ميتا طوفانًا من الانتقادات الانتخابية في الدورة الماضية، كشفت منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مؤخرًا عن خططها النصفية هذا الأسبوع، حيث أصدرت تيك توك مركز الانتخابات داخل التطبيق يوم الأربعاء الماضى وتؤكد على حظرها للإعلانات السياسية ، بما في ذلك المحتوى المؤثر المصنوع من خلال شراكة مدفوعة مع مجموعات سياسية. يعيد تويتر أدواته لإزالة المعلومات الخاطئة والمضللة، وتطلق جوجل برنامجًا جديدًا للسياسيين لتجاوز عوامل تصفية البريد العشوائي في جيميل.

في محاولة لاستعادة جمهوره الهائل عبر الإنترنت، دخل ترامب في شراكة مع الشركة الأم لشركة Rumble لبناء منصته الخاصة التي تسمى تروث سوشيال العام الماضي. على الرغم من الإطلاق الرسمي للمنصة في فبراير، لم يتمكن ترامب من تحقيق المتابعين الكثيرين عبر فيسبوك وإنستجرام وتويتر.