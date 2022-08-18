شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة جوجل من تهمة رابط الويب التشهيرى فى استراليا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتصرت جوجل في معركتها الطويلة حول روابط الويب التي يُحتمل أن تكون تشهيرية، حيث قضت المحكمة العليا في أستراليا بأن شركة جوجل لم تكن ناشر رابط لقصة نشرت عام 2004 في The Age يُزعم أنها شوهت محامي الولاية جورج ديفتيروس، الذي مثل أشخاصًا متورطين في جرائم قتل العصابات في ملبورن وواجه اتهامات لفترة وجيزة.

كما ذكرت صحيفة الجارديان، وجد خمسة من سبعة قضاة محكمة أن رابط نتيجة البحث "سهل الوصول فقط" إلى القصة - لم يلعب جوجل دورًا في كتابة المحتوى أو توزيعه.

كما رفضت المحكمة العليا ادعاء Defteros بأن نتائج البحث شجعت المستخدمين على زيارة قصة ما. قال القضاة إن الشخص الذي وجد هذا الرابط كان يبحث بالفعل عن محتوى ذي صلة. قال بعض القضاة إن القضية ربما كانت مختلفة إذا كانت رابطًا برعاية، لكن استئناف جوجل لا يتطلب إجابة حول هذا الموضوع وفقا لما نقله موقع Engadget.

رفع Defteros دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2016، متهمًا الشركة بالتشهير به. سحبت جوجل الرابط في (ديسمبر) من ذلك العام ، وخسرت معركتها الأولية في المحكمة ، لكنها حاولت إلغاء الحكم بالقول إنه كان من الممكن تحميلها المسؤولية عن محتوى أي صفحة مرتبطة بها - فقد كانت قلقة من اضطرارها إلى "التصرف كرقيب "للإنترنت بشكل عام. لم تنجح الشركة في هذا الاستئناف الأول ، وفي عام 2020 أمرت المحكمة العليا الفيكتورية بتلقي Defteros 40 ألف دولار كتعويض. طلبت جوجل من المحكمة العليا التدخل في يناير.

يمكن أن يكون للقرار تأثير واسع النطاق على شركات الإنترنت العاملة في أستراليا. قد لا داعي للقلق من أن استعلامات البحث أو الروابط الأخرى التي يتم إنشاؤها تلقائيًا قد تضعهم في مشكلة قانونية. يجب على المشتكي أن يظهر أن هناك محاولة متعمدة للترويج لقطعة غير مبهجة.