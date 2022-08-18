شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. قطار السماء الجديد فى الصين بارتفاع 33 قدمًا بالهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر الصين بقطاراتها المغناطيسية المستقبلية، والتي تستخدم المغناطيسات لدفع المركبات فوق المسارات بسرعات عالية، وكشفت الدولة الآن النقاب عن أول خط مغناطيسي معلق تم بناؤه بمغناطيس دائم، والذي يكشف المهندسون أنه يمكن أن يحافظ على ما يسمى بـ "قطار السماء" عالقا حتى بدون مصدر طاقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقع المسار التجريبي المعروف باسم السكك الحديدية الحمراء في محافظة Xingguo بمقاطعة Jiangxi في جنوب الصين، ويستخدم مغناطيسًا قويًا لإنتاج قوة صد باستمرار قوية بما يكفي لرفع قطار به 88 راكبًا في الهواء.

كما أنه على عكس معظم الخطوط الحالية، تعمل السكة المعلقة على ارتفاع 33 قدمًا فوق سطح الأرض، حيث يتحرك القطار بصمت بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة.

كما أن استخدام المغناطيس الدائم بدلاً من المغناطيسات الكهربائية، فضلاً عن عدم الاحتكاك بالمسار، يعني أن هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط من الكهرباء لدفع القطار.

يولد المسار إشعاعًا كهرومغناطيسيًا أقل بكثير من خطوط ماجليف التقليدية، والتي يمكن أن تؤثر على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.

كما أن البناء أرخص بكثير، حيث يكلف البناء حوالي عُشر التكلفة اللازمة لبناء مترو أنفاق، وفقًا للباحثين في جامعة جيانجشي للعلوم والتكنولوجيا.

أصبح الإنجاز التكنولوجي ممكنًا بسبب وفرة العناصر الأرضية النادرة في الصين، والتي تعد ضرورية لصنع مغناطيس دائم للقطار.

تؤدي إضافة العناصر الأرضية النادرة إلى المغناطيس إلى زيادة عمرها الافتراضي بشكل كبير، وهذه العناصر مثل النيوديميوم.

كما أنها تستخرج من هذه المعادن أكثر بكثير من أي دولة أخرى، حيث أنتجت ست شركات صينية تديرها الدولة 85% من عناصر الأرض النادرة المكررة في العالم في عام 2020.