شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف السير فى الفضاء بالمحطة الدولية بسبب عطل فى البدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف أمرا من مراقب المهمة الفضائية بالعودة إلى غرفة معادلة الضغط بمحطة الفضاء الدولية بعد مواجهة مشكلة تتعلق بالبدلة. في حين أن الطبيعة الدقيقة للمشكلة لم تكن واضحة حتى كتابة هذه السطور ، لاحظ معلقو وكالة ناسا "تذبذبًا طفيفًا" في طاقة بطارية البذلة. عاد أرايمييف بأمان، متصلاً بمصدر الطاقة للمحطة واستأنف العمليات.

وفي بيان لموقع ProfoundSpace، قال المتحدث باسم الشركة بوب نافياس إن أرتيمييف "لم يكن في أي خطر أبدًا" عندما حدث الشذوذ في حوالي الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كان أرتيمييف وزميله الروسي دينيس ماتفيف في خضم تجهيز الذراع الروبوتية لوكالة الفضاء الأوروبية بكاميرات وتغييرات أخرى في المعدات وفقا لما نقله موقع Engadget.

بينما يبدو أن هذا كان حادثًا بسيطا، إلى أنه قد يكون أنتج ذكريات غير سارة سابقا، حيث تسربت بدلة رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو خلال عمليتي سير في الفضاء (لم يتم اكتشاف الأولى في البداية) في يوليو 2013. خلال طلعة جوية ثانية، امتلأت خوذة بارميتانو بالماء وجعل من الصعب التنفس - ربما ساعدته عودته الهادئة إلى القاعدة في إنقاذ حياته ، وفقًا لتقرير ناسا. أدى الحادث إلى قيام الوكالة بإيقاف جميع عمليات السير في الفضاء غير الطارئة حتى عزلت السبب (مرشح مسدود) واتخذت خطوات لمنع حدوث أزمات في المستقبل.

قد لا تؤدي قضية أرتيمييف إلى مراجعة مماثلة، ومع ذلك فإنه يؤكد استمرار هشاشة استكشاف الفضاء. حتى المشكلة التي تبدو بسيطة يمكن أن تصبح خطيرة في الفضاء ولا ترغب فرق المهام في المخاطرة.