الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار امتداد منخفض الهند الموسمي على جنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، حيث كشفت الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن طقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة 19 أغسطس، فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

وجاء توقع هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة لليوم الخميس، كالآتي:

القاهرة: العظمى 34 - والمحسوسة 37.

الوجه البحري: العظمى 32 - المحسوسة 35.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43.

في حين توقع درجات الحرارة ليوم الجمعة، هي:

القاهرة: العظمى 35 - المحسوسة 38.

الوجه البحري: العظمى 32 - المحسوسة 35.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44.