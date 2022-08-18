شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء روسيان يبدآن مهمة فى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح رواد فضاء "روس كوسموس" أوليج أرتيمييف، ودينيس ماتفييف كوة الخروج إلى الفضاء المفتوح في وحدة "بويسك" بمحطة الفضاء الدولية، وباشرا نشاطهما خارج المحطة في إطار البرنامج الروسي وفقا لما نقلته RT.

ومن المقرر، أن يثبتا كاميرات للحصول على عرض إضافي لمعالج ERA، ونقل لوحة تحكم EMMI الخارجية وتوصيلها، وتفكيك حلقات الإطلاق لجعل مناور ERA أخف وزنا.

وسيكون هذا الخروج إلى الفضاء المفتوح لأرتيمييف السابع، أما لماتفييف فهو الثالث.

وسيستخدم أرتيمييف بدلة Orlan-MKS رقم 5 ذات الخطوط الحمراء، وسيستخدم ماتفييف بدلة Orlan-MKS رقم 4 بخطوط زرقاء.

وجرى الخروج إلى الفضاء المفتوح السابق ليلة 22 يوليو وقام بأدائه أرتيمييف ورائدة الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي وأمضيا أكثر من سبع ساعات على الجانب الخارجي لمحطة الفضاء الدولية.