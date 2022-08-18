شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنظيف منفذ USB-C بالهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض منافذ USB-C خاصة فى الهواتف الذكية لخطر ملئها بالغبار والأوساخ وغيرها من الحطام، فإذا كنت تضع هاتفك في جيبك بشكل متكرر أو تضع الحقيبة بجانب المنفذ لأسفل، يمكن دفع البقايا الدقيقة إلى الفتحة الصغيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider" إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فقد تلاحظ أن كابل USB لم يعد مثبتًا فى مكانه بثقة، أو قد تواجه مشكلة في شحن هاتفك، وهنا عليك تنظيف منفذ USB-C، حيث نقدم لك خطوات القيام بذلك دون الإضرار بجهازك.

إذا كنت بحاجة إلى تنظيف منفذ USB-C، فافعل ذلك بعناية، لا تقم أبدًا بإدخال أشياء معدنية مثل شفرات السكين أو دبابيس الأما ، حيث يمكن أن يخدش المعدن نقاط التلامس الدقيقة.

وبدلًا من ذلك ما ستحتاج إليه هو علبة من الهواء المضغوط وعود أو خيط تنظيف أسنان بلاستيكي.

1. ابدأ بعلبة الهواء المضغوط، إذا كان الهواء المضغوط لا يطرد كل الحطام، استخدم عود الاسنان.

2. قم بإدخال عود الأسنان المخففة بحذر في المنفذ واستخدمه مع سحب الحطام على جانبي التلامس الكهربائي المركزي في منتصف المنفذ، واعمل بعناية وتأكد من عدم ثني التوصيل الكهربائي أو إتلافه.

3. قم بإنهاء العملية عن طريق نفخ الهواء المضغوط في المنفذ مرة أخرى لإخراج أي حطام قمت بفكه باستخدام عود الأسنان أو خيط الأسنان.



كيف تحافظ على نظافة منفذ USB-C في المستقبل كيف تحافظ على نظافة منفذ USB-C في المستقبل إذا كنت تواجه مشكلات متكررة في اتساخ منفذ USB-C ، فحاول تغيير الطريقة التي تحمل بها جهازك أو تنقله.

يعد أسهل حل هو إدخاله في جيبك أو حقيبتك رأسًا على عقب، بحيث يدخل المنفذ في الآخر، ولا يتم دفعه نحو الأوساخ والحطام.

ويضع بعض الأشخاص شريطًا صغيرًا بطول صغير على المنفذ لإبقائه نظيفًا عندما لا يكون قيد الاستخدام.