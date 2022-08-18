شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يظهر فى 30 سبتمبر المقبل.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل عن روبوت شركة تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، إن روبوت شركته تسلا البشري سيكلف في النهاية أقل من سعر سيارة، وسيشتريه الناس كهدايا عيد ميلاد لوالديهم في غضون عقد من الزمن، وشارك ماسك تفاصيل جديدة حول روبوت Optimus البشري، بما في ذلك معلومات حول التكلفة والاستخدامات المحتملة له.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيظهر الروبوت، المخصص للاستخدامات الصناعية والمنزلية، في يوم الذكاء الاصطناعي في 30 سبتمبر المقبل بعد الإعلان عنه لأول مرة في يوم الذكاء الاصطناعي في أغسطس 2021.

كما تم وضع روبوتات تسلا في البداية لتحل محل الأشخاص في مهام متكررة ومملة وخطيرة، لكن الرؤية هي أن يخدموا ملايين الأسر، مثل الطهي، وجز العشب، ورعاية المسنين.

وأوضح ماسك، أن الروبوت، الذي سيكون له أطراف وميزات شبيهة بالبشر، تم تصميمه عمدا بهذه الطريقة، وسيكون قريب من طول ووزن شخص بالغ، ويمكنه حمل أو التقاط أشياء ثقيلة، والمشي بسرعة في خطوات صغيرة، والشاشة الموجودة على وجهه هي واجهة تفاعلية للتواصل مع الناس.

وأضاف ماسك، "قد تتساءل لماذا صممنا هذا الروبوت بأرجل.. لأن المجتمع البشري يقوم على تفاعل الإنسان ذو قدمين بذراعين وعشرة أصابع".

وأوضح ماسك: "إذا أردنا أن يتكيف الروبوت مع بيئته ويكون قادرًا على فعل ما يفعله البشر، فيجب أن يكون بنفس الحجم والشكل والقدرات مثل الإنسان تقريبًا".

أكد الرئيس التنفيذي أنه يخطط للتركيز على تحسين ذكاء الروبوت وحل مشكلة الإنتاج على نطاق واسع بعد الكشف عن نموذج أولي الشهر المقبل.

وأضاف "بعد ذلك، ستزداد فائدة الروبوتات البشرية سنويًا مع زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف، وفي المستقبل، قد يكون الروبوت المنزلي أرخص من السيارة.. ربما في أقل من عقد، سيتمكن الناس من شراء روبوت لوالديهم كهدية عيد ميلاد".