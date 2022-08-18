شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تجربة بتقنية الهولوجرام تتيح للمشيعين إجراء محادثات مع الموتى افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو فكرة التحدث مع المعزين في جنازتك وكأنها حبكة من الحلقة الأخيرة من مسلسل Black Mirror، ولكن يمكن أن يصبح حقيقة، بفضل شركة ناشئة مقرها لوس أنجلوس، والتي طورت تجربة فيديو محادثة بتقنية الهولوجرام التي تحضر نسخة لك من كل الاتجاهات وكأنها حقيقة، حيث تنشئ StoryFile استنساخًا رقميًا للشخص باستخدام 20 كاميرا متزامنة لتسجيله وهو يجيب على سلسلة من الأسئلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يجرى الخبراء معالجة اللقطات مع وضع علامات على المقاطع واستخدامها لتدريب ذكاء اصطناعي (AI) يمكنه تقديم إجابات على هذه الأسئلة بلغة طبيعية، ثم يتم تحميل المنتج النهائي على منصة StoryFile، والتي يمكن التفاعل معها بعد وفاة الفرد.

ويمكن للمتوفين بعد ذلك التحدث مع أحبائهم، حيث تخلق التكنولوجيا وهم محادثة في الوقت الفعلي، وعملت الشركة مع ويليام شاتنر من Star Trek العام الماضي لإنشاء صورة هولوجرام لنفسه قال إنها ستساعد في الحفاظ على إرثه للأجيال المقبلة.

ويشعر الناس بالجرأة عند تسجيل بياناتهم، وقد يحصل المعزين على نسخة أكثر حرية وصدق من أحبائهم المفقودين. وسيمضى الشخص عدة ساعات على مدار يومين في تسجيل إجابات لأسئلتها Storyfile باستخدام كاميرا الويب وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، وبالنهاية سيتمكن من الحصول على استنساخ رقمى.