شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل مييت يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد جربت من قبل التأثيرات المرئية لـ جوجل مييت ، فأنت تعلم بالفعل أن التنقل يمكن أن يحدث ثغرات عند الحواف حيث يلتقي الكائن الأمامي (أنت) بالخلفية ذات النمط. إن ارتباك الكمبيوتر حول أي جزء من صورة كاميرا الويب ينتمي إلى المقدمة وأي جزء في الخلف يحصل على ترقية ضخمة مع آخر تحديث لـ Google Meet.

تكمن مشكلة الإصدار القديم في أن العديد من أجهزة الكمبيوتر تفتقر إلى قوة المعالجة لاستخراج معلومات متعمقة من كاميرا الويب. هذا يعني أن Google Meet قد لا يجد الحواف جيدًا بما يكفي للبدء بها ، وغالبًا ما يكون التحديث بطيئًا كلما تحركت.

يتمثل حل جوجل لهذه المشكلة في استخدام أجهزتها في السحابة لمعالجة التأثير عندما لا يكون أداء الكمبيوتر مناسبًا حسبما نقلت Digitartlends.

من خلال إزالة الحمل عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وجدت جوجل أن استخدام الإصدار الجديد من Google Meet يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يصل إلى 30 بالمائة في استخدام وحدة المعالجة المركزية ، مما يؤدي إلى إطالة عمر بطارية أجهزة الكمبيوتر المحمولة. تحدث وفورات الطاقة هذه حتى مع تحسن جودة التأثير.

إن الشيء العظيم في المعالجة المحسّنة هو أنها تحدث تلقائيًا حسب الحاجة. تلاحظ جوجل د أن المعالجة السحابية لها الأولوية للأنظمة الأكثر احتياجًا إلى المساعدة ، لذلك من المرجح أن تستفيد أجهزة الكمبيوتر التي تدعمها وحدات المعالجة المركزية رباعية النوى.

من المرجح أن تلاحظ مكالمات فيديو Google Meet التي تستخدم ضبابية الخلفية أو تعديل الضوء على كمبيوتر محمول منخفض الطاقة تأثيرات خلفية أفضل. ستوسع جوجل هذا التحسين في تأثيرات العمق إلى خلفيات Google Meet ذات النمط في المستقبل.