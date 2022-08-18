شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تابعة لبيل جيتس‏ تتلقى 750 مليون دولار تمويلاً لمشروعات الأدوية ‏والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ‏TerraPower‏ - التي أسسها الملياردير الأميركي "بيل جيتس" - نجاحها في جمع 750 مليون دولار على الأقل كتمويل من المستثمرين لمشروعات ‏ترتكز على تطوير عقاقير طبية وأيضا الطاقة النووية. حسبما نقلت CNBC .

وسوف يستخدم هذا التمويل في تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية وابتكارات في مجال الطب النووي، وفق ما ذكرت TerraPower في بيان.

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة الناتجة من المفاعلات النووية لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ضارة للبيئة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تخزين النفايات النووية التي تدوم لفترة طويلة.