شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة لكوكب الأرض مضاء بضوء القمر من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي صورة مذهلة للأرض التقطتها مؤخرًا من محطة الفضاء الدولية (ISS).

بينما تلقينا الكثير من اللقطات الرائعة للأرض التي تم التقاطها من مرصد قبة محطة الفضاء ذي النوافذ السبعة على مر السنين ، إلا أن القليل من الصور تظهر كوكبنا مضاءً بضوء القمر.

والأفضل من ذلك أن صورة كريستوفوريتي تتميز أيضًا بشفق قطبي ، ودوامة مثيرة من السحب على بعد 250 ميلاً أسفلها ، ووفرة من النجوم البعيدة ، وحتى جزء من محطة الفضاء وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

شاركت كريستوفوريتي، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل في إقامة لمدة ستة أشهر ، الصورة الجميلة مع متابعيها البالغ عددهم مليون متابع على تويتر يوم الثلاثاء 16 أغسطس.

وقالت في تغريدة: "في تلك الليالي المشرقة حول اكتمال القمر ، يمكنك رؤية الملامح على سطح الكوكب حتى في الليل". "من القبة يكون المنظر" مقلوبًا "- فالطيران فوق الغيوم يبدو وكأنه ينظر إلى السماء من الأرض. التحديق في السحب والنجوم في نفس الوقت! "

كانت مشاركة كريستوفوريتي مصحوبة بتغريدة من عشاق الفضاء Huub Eggen ، الذي قام بتدوير الصورة لإظهار الأرض من زاوية مألوفة أكثر.