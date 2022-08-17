شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الانتخابات فى تيك توك يعود لمحاربة المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تيك توك أحدث منصة اجتماعية لمعاينة استراتيجيتها لمحاربة التضليل الانتخابي قبل الانتخابات النصفية فى أمريكا لشهر نوفمبر، تقوم الشركة مرة أخرى بالترويج لمركز الانتخابات داخل التطبيق، والذى يربط المستخدمين بمصادر التصويت والمعلومات حول أجناسهم المحلية.

وقال تيك توك إن رابطًا لمركز الانتخابات سيظهر فى جميع المحتويات المتعلقة بالترشيح النصفى، بالإضافة إلى جميع مقاطع الفيديو من المرشحين والأحزاب السياسية والحسابات الحكومية الرسمية.

ستواصل الشركة أيضًا العمل مع جهات خارجية لمدقق الحقائق لفضح الادعاءات الكاذبة وتحذير المستخدمين عندما يحتوى مقطع فيديو على معلومات لم يتم التحقق منها. ستوجه مقاطع الفيديو التى تحتوى على ادعاءات تم كشف زيفها من قبل مدققي الحقائق المشاهدين إلى مركز الانتخابات.

في حين أن الكثير من هذا مشابه للخطوات التي اتخذتها الشركة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقال إريك هان ، رئيس قسم السلامة في الولايات المتحدة في الشركة ، إن الشركة استندت إلى ما تعلمته من عام 2020. على سبيل المثال ، تكثف TikTok وصولها إلى المبدعين في محاولة للتأكد من فهمهم لحظر الشركة على الإعلانات السياسية ينطبق أيضًا على المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.

كانت المشكلة صعبة بالنسبة لـ TikTok. وجد تقرير صدر العام الماضي من Mozilla أن العديد من منشئي المحتوى الذين تربطهم روابط مالية بمرشحين سياسيين ومؤسسات ، تمكنوا من التهرب بسهولة من اكتشافهم على التطبيق. في إيجاز مع المراسلين ، أقر هان بأن المحتوى ذي العلامة التجارية غير المعلن يمثل "تحديًا" للشركة وفقا لما نقله موقع Engadget.

وقال إن الشركة تنشئ مقاطع فيديو تعليمية لمنشئي المحتوى والوكالات لإبلاغهم بشكل أفضل بقواعد TikTok حول مثل هذه الشراكات. وقال أيضًا إن الشركة تعمل على تحسين قدرتها على اكتشاف مثل هذا المحتوى ، سواء من خلال مراقبة تقارير الجهات الخارجية ، أو من خلال الفرق الداخلية التي "تبحث عن إشارات محتملة حيث يجب أن نحقق".

وتيك توك ليست المنصة الاجتماعية الوحيدة التي بدأت فى الاستعداد لخريف منتصف المدة. أعلن موقع تويتر الأسبوع الماضى أنه يعيد تنشيط سياسة النزاهة المدنية الخاصة به ويطرح ملصقات معاد تصميمها للتحقق من الحقائق.

كما استعرضت ميتا مؤخرًا استراتيجيتها لمواجهة المعلومات المضللة خلال الانتخابات النصفية ، قائلة إنها ستكرر العديد من الخطوات التي اتخذتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لكن تيك توك خضعت لتدقيق خاص بسبب نموها السريع على مدار العامين الماضيين وعلاقات شركتها الأم بايت دانس بالصين. أعلنت الشركة هذا الأسبوع أن Oracle ستراجع خوارزمياتها وممارسات الاعتدال.

وقال هان للصحفيين: "كجزء من عمل أوراكل، سيقومون بفحص كل من توصياتنا ونماذج الاعتدال لدينا والتحقق من صحتها". "ستكون هناك عمليات تدقيق منتظمة لعمليات الإشراف على المحتوى لدينا ، سواء من الأنظمة الآلية.. بالإضافة إلى المحتوى الذي يشرف عليه البشر ويراجعونه."