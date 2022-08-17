شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قمر فوبوس وكيف تم اكتشافه حول كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف عالم الفلك الأمريكي أساف هول قمر المريخ "فوبوس" في مثل هذا اليوم 17 أغسطس ولكن من زمن طويل في عام 1877، وكان هول يعمل في المرصد البحري الأمريكي في واشنطن وينظر من خلال تلسكوب عاكس قياس 26 بوصة، والذي كان آنذاك الأكبر في العالم، عندما اكتشف القمر لأول مرة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه قبل ستة أيام، اكتشف قمرًا آخر أصغر حجمًا وصفه لأول مرة بأنه "نجم خافت بالقرب من المريخ"، وبعد مزيد من الفحص، لم يدرك فقط أن هذا النجم كان في الواقع قمر المريخ ديموس، ولكنه اكتشف أيضًا قمرًا ثانيًا أكبر يُعرف الآن باسم فوبوس.

وأعلن كلا الاكتشافين في اليوم التالي في 18 أغسطس 1877، وفوبوس هو أكبر قمر للمريخ، حيث يقع حاليًا على مدار سبع ساعات و 39 دقيقة من الكوكب الأحمر ويقترب بالفعل بمقدار 0.7 بوصة سنويًا.

تبلغ أبعاد القمر 10 × 14 × 11 ميلًا (17 × 22 × 18 كم) عبر المريخ ويدور حوله ثلاث مرات في كل يوم من أيام المريخ على مسافة حوالي 3700 ميل (6000 كيلومتر).