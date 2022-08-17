شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقات العملات المشفرة ترتفع 60% خلال 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير من شركة تحليل شبكات سلاسل الكتل Chainalysis، عن عمليات اختراق لخدمات مختلفة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تسببت فى سرقة عملات مشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 60% عن نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع حتى مع انخفاض قيمة العديد من العملات المشفرة مؤخرا.

ووفقا لما ذكرته العربية، أرجع التقرير الكثير من الارتفاع إلى الاختراق على بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، إذ يشير المصطلح إلى الخدمات التي تحاول استبدال المؤسسات المالية التقليدية ببرمجيات تسمح للمستخدمين بالتعامل مباشرة مع بعضهم بعضا عبر سلاسل الكتل أو blockchain، وهو دفتر الأستاذ الرقمي الذي يدعم العملات المشفرة.

كانت بعض أكبر عمليات اختراق التشفير لعام 2022 على بروتوكولات DeFi، بما في ذلك اختراق شبكة Ronin للعبة الفيديو Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار في مارس. ومنذ ذلك الحين نُسبت بعض هذه السرقات، بما في ذلك حادثة Axie، إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

وسُرق ما يقدر بمليار دولار من بروتوكولات DeFi بواسطة قراصنة تابعين لكوريا الشمالية حتى الآن هذا العام، وفقاً لتقرير Chainalysis. كما يُعتقد أن هذه السرقات هي جزء من إستراتيجية أوسع للمساعدة في تحقيق إيرادات لنظام كوريا الشمالية حيث تم عزله إلى حد كبير عن العالم.

وانتشرت معاملات DeFi، التي تعتمد بشكل أساسي على شبكة إيثريوم، بسرعة كبيرة على مدار العامين الماضيين. إذ أن هذه البروتوكولات "معرضة بشكل فريد للقرصنة" بفضل كودها مفتوح المصدر، ومجموعات كبيرة من الأصول والنمو السريع الذي ربما أدى إلى انهيار في أفضل الممارسات الأمنية، وفقاً لشركة Elliptic، وهي شركة تحليل بلوكتشاين أخرى.

من جانبه، قال كبير العلماء في Elliptic، توم روبنسون، لشبكة CNN Business: "التكنولوجيا غير ناضجة نسبياً بشكل عام. لقد ظهر هذا المجال بالفعل خلال العامين الماضيين فقط". "يتم ارتكاب الأخطاء، ويتم التعلم من الأخطاء، ولكن هناك دائماً أخطاء في البرامج. أعتقد أن المشكلة هنا هي أن البرنامج هو الشيء الوحيد الذي يؤمن هذه الأصول"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وحذر تقرير Chainalysis من أن الزيادة في سرقات العملات المشفرة لا تظهر أي علامة على الاستسلام على الرغم من الانخفاض في سوق العملات المشفرة.

وأشار التقرير إلى اثنين من عمليات اختراق DeFi الأخيرة واسعة النطاق، بما في ذلك 190 مليون دولار يُقال إنها سُرقت من مزود جسر العملة المشفرة Nomad.