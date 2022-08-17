التحقق من سماعة ابل AirPods بالرقم التسلسلي

سماعة ابل AirPods من أكثر السماعات اللاسلكية شهرة حول العالم، اكتسبت السماعات شهرة واسعة بسبب تصميمها وسهولة استعمالها وجودة الصوت التي تخرج منها، لكن كعادة أي منتج فالكثير يقومون بتقليد السماعات، وبمستويات تقليد مرتفعة مما يصعب على المستخدم العادي ان يفرق بين السماعة الأصلية والمقلدة، في هذا المقال سنتحدث عن كيفية تتحقق من ان سماعة AirPods الخاصة بك أصلية فتابع معنا.

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عن طريق صندوق سماعة AirPods

من الظريف في شركة Apple انها تهتم بالتفاصيل لحد الجنون، فمن الممكن ان تقلد السماعة لكنك بنسبة كبيرة ستخطئ في تقليد العلبة، علبة السماعات الأصلية تحمل صورة السماعات في المنتصف بشكل كبير، وموجودة بالأعلى كذلك، كما توجد كلمة AirPods على جانبي الصندوق وبالأسفل يوجد لوجو شركة Apple، مصاحبًا له بعض المعلومات عن السماعة ومنها الرقم التسلسلي الخاص بها.

علبة شحن السماعات

علبة شحن السماعات أيضًا من النقاط التي يتم تقليدها بدقة، لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تفرق بين العلبة الأصلية والمزيفة، اول النقاط هي مدخل الشحن، تستعمل Apple مدخل الـLightning في سماعاتها، ويكون باللون الفضي لامعًا، والمفصلة في العلبة الأصلية تكون صغيرة بعض الشيء لكن متينة، النسخ المقلدة تستعمل مفصلة كبيرة الحجم وخفيفة لدرجة انك تشعر بأنها ستنكسر في يدك.

تصميم AirPods

تصميم السماعات الأصلية والمزيفة متشابه الى حد كبير، في السماعات الأصلية فالجزء السفلي منها يتلون باللون الفضي وبه ثقب، هذا هو ثقب المايكروفون الخاص بالسماعة، بينما الساعات المزيفة لا تحمل أي ثقوب بل يكون الجزء السفلي منها باللون الأبيض، بالتالي المايكروفون لا يوجد هناك، كما ان السماعات الأصلية تحمل ثقبين صغيرين واحد في الجزء الداخلي من السماعة والآخر في الجزء الخارجي، وظيفة هذين الجزئين التعرف على اذن المستخدم فور ارتداء السماعة، لا توجد هذه الثقوب في السماعات المزيفة وان وُجدت فهي لا تعمل.

عن طريق رقم تسلسل AirPods

لم تفلح كل الخطوات الماضية؟ آخر طريقة ستكون عن طريق الرقم التسلسلي الخاص بالسماعات، يمكنك أخذ هذا الرقم والذهاب الى موقع Apple والتحقق منه، وسيخبرك الموقع ما ان كانت السماعات هي سماعات اصلية ام لا، وسيخبرك متى قمت بتفعيلها وغيرها من الأمور التي ستحتاج لمعرفتها عن سماعتك.

كيفية الحصول على الرقم التسلسلي؟

ستجد الرقم مطبوعًا على صندوق السماعات وان لم تجده فالسماعة غير أصلية

فاتورة شراء السماعة وعدم وجوده يعني ان السماعة مزيفة

من خلال علبة الشحن التي تضم الرقم التسلسلي أيضًا وعدم وجوده يجعلها مزيفة كذلك

بعد عثورك على الرقم التسلسلي خذ الرقم واذهب الى موقع Apple الرسمي من هنا وقم بفحص السماعات، سيظهر لك كل التفاصيل التي تريدها حول السماعة منها تاريخ تفعيل السماعة، يجب ان يكون التاريخ متطابقًا مع تاريخ تفعيلك لها لأول مرة، ان لم يكن متطابقًا فهذا يعني ان السماعة غير أصلية.