WhatsApp تطلق تطبيقًا رسميًا جديدًا لويندوز وقريبًا لأجهزة ماك

WhatsApp أخيرًا تطلق تطبيقًا جديدًا يحمل سياسة تصميم Windows الأخيرة، كان تطبيق واتساب على نظام الكمبيوتر عبارة عن نسخة تفتح صفحة الـWeb الخاصة بموقع WhatsApp Web لتستعمل واتساب على جهاز الكمبيوتر، لكن من فترة ليست بالبسيطة بدأت تختبر الشركة تطبيقًا تجريبيًا يحمل سياسة تصميم جديدة، تم اعادة بناء التطبيق بالكامل ليكون مثل أي تطبيق ويندوز، يحمل شخصية ويندوز الخاصة به بدون اللجوء لموقع ويب الخاص بواتساب، دعنا نتحدث عن التفاصيل قليلًا

تطبيق جديد لـ WhatsApp على أجهزة الكمبيوتر

بعد فترة طويلة من وجود التطبيق في نسخة Beta أخيرًا تطلق ميتا تطبيق واتساب الجديد على نظام ويندوز بتصميم وبرمجة ويندوز الطبيعية، هذا يجعل استعمال التطبيق أسرع وأكثر استقرارًا، مما يضيف لك مميزات إضافية مثل استعمال واتساب بدون الحاجة لإتصال الهاتف بالإنترنت، كل هذا بشكل رسمي ونهائي على ويندوز

تحميل التطبيق

السعر: Free

تطبيق WhatsApp يقترب من أجهزة ماك كذلك

في المستقبل القريب فتطبيق الواتساب على نظام ماك سيحصل على نحديث جديد كذلك، في الشهر الماضي نشرت واتساب أول نسخة تجريبية متاحة للجميع باستخدام تقنية Catalyst التي تسمح للمطورين بجلب تطبيقات iOS بسهولة الى نظام macOS بدلًا من استعمال تقنيات ويب، باستعمال الـAPI الخاص بالنظام بشكل افتراضي.

كالمعتاد هذا سيعني ان تطبيق واتساب للماك سيكون أفضل واسرع باستعمال موارد جهاز أقل، مما يساعد على توفير عمر البطارية على أقل تقدير، لازال التطبق في نسخة بيتا تجريبية ويمكنك الإشتراك في النسخة البيتا من هنا، كما انه بفضل Catalyst قد تعمل واتساب على نسخة من التطبيق لأجهزة ايباد ولكن هذا لم يدخل في المرحلة التجريبية بعد.

المصدر