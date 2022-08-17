شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز تدريب رواد الفضاء الروس: طقم طوارئ جديد لرواد الفضاء سيضم سلاحا ناريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء بالتعاون مع شركة "إينيرغيا" الفضائية الصاروخية على إعداد طقم طوارئ محمول جديد لرائد الفضاء الروسي وفقا لما نقلته RT، ويفترض أن يضم الطقم المذكور سلاحا ناريا.

وأعلن ذلك الاثنين 15 أغسطس، مكسيم خارلاموف، قائد مركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية، وذلك على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني.

وأوضح قائد المركز أن طقم الطوارئ الحالي لا يتضمن أي نوع من الأسلحة النارية، وقال إن شركة "إينيرجيا" الروسية للفضاء والصواريخ تُجري في الوقت الراهن دراسات بالتعاون مع مركز تدريب رواد الفضاء بغية إعداد طقم طوارئ جديد سيتم تزويد رواد الفضاء به في المستقبل، ويتوقع ان يضم طقم الطوارئ الجديد، حسب خارلاموف، سلاحا ناريا، فيما لم يذكر نوع السلاح وشكله.