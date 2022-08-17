شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تستعد لإطلاق أول صوبة زجاجية تجارية للفضاء خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Redwire Corporation الأمريكية أنها ستطلق أول صوبة زجاجية تجارية للفضاء في الربيع العام المقبل لتعزيز أبحاث إنتاج المحاصيل خارج الأرض ودعم مهام الاستكشاف، وقال ديف ريد ، مدير Redwire لمشروع الدفيئة، إن مشروع شركة البنية التحتية الفضائية سيساعد في تقديم رؤى مهمة لبعثات Artemis التابعة لوكالة ناسا وما بعدها.

ويهدف برنامج أرتميس التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر وإنشاء مستعمرة قمرية طويلة الأمد تمهيدًا لاستكشاف الإنسان في نهاية المطاف للمريخ، وقال ريدواير إن شركة التكنولوجيا الزراعية التجارية Dewey Scientific ستكون أول عميل للشركة ، مضيفًا أن المشروع سيعزز قدرة البشرية على زراعة المحاصيل في الفضاء.

وتشمل منتجات الشركة نظام نمو نباتي مؤتمت بالكامل لإجراء البحوث في محطة الفضاء الدولية.

علي جانب أخر أكدت وكالة ناسا أن المجموعة التالية المكونة من أربعة رواد فضاء الذين يشاركون على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراجون على وشك الانتهاء من تدريبهم في مهمة الشهر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وسيتم إطلاق رائدي فضاء ناسا وهم: نيكول مان، جوش كاسادا، إلي جانب كويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وآنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 الذي يعمل في سبيس إكس من مجمع الإطلاق 39A في كينيدي سبيس. مركز في فلوريدا.