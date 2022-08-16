تكنولوجيا: روسيا تطلق نموذجا لمحطة الفضاء الخاصة بها.. تعرف على مخططها

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الروسية عن نموذج لما ستبدو عليه محطتها الفضائية المخطط لها بمجرد أن تتخلى الدولة عن محطة الفضاء الدولية (ISS)، وعرضت روس كوسموس نموذجًا لمحطة الفضاء المخطط لها، والتى ستحتوى على أربع وحدات خلال مرحلتها الأولى وستتوسع في النهاية إلى ستة مع منصة خدمة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستكون المحطة قادرة على استيعاب ما يصل إلى أربعة رواد فضاء ومعدات علمية، وأكد رئيس روسكوزموس، يوريس بوريسوف، الذي تم تعيينه الشهر الماضي ليحل محل ديمتري روجوزوف، في الحدث أن روسيا ستترك محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وأنها تعمل على محطتها الفضائية الخاصة.

ولم تقدم وكالة الفضاء الروسية أي تفاصيل أخرى حول محطتها الجديدة، الملقبة بـ ROSS، محطة الخدمة المدارية الروسية، بما في ذلك بالضبط موعد إطلاقها.

واقترحت وسائل الإعلام الرسمية الروسية إطلاق المرحلة الأولى في 2025، وفي موعد لا يتجاوز 2030، مع التخطيط للمرحلة النهائية في 2030-35.

وسيتم تشغيل المحطة الروسية بشكل مختلف عن محطة الفضاء الدولية، لم يتم تصميمها ليتم تزويدها باستمرار بالموظفين، لكن بدلاً من ذلك، سيبقى رواد الفضاء لفترتين ممتدة على مدار العام.

وذكرت وكالة إنترفاكس، أن محطة الفضاء الروسية الجديدة ستتكلف 6 مليارات دولار، حيث قال فلاديمير سولوفيوف، مدير الرحلة في القسم الروسي بمحطة الفضاء الدولية، إن محطة الإرساء تسمى وحدة نوكا، التي رست مع محطة الفضاء الدولية العام الماضي.

وستكون "الوحدة العلمية والطاقة" هي الأولى التي يتم إنشاؤها، جنبًا إلى جنب مع وحدة لرسو السفن مع ست محطات للكبسولات لإنزال رواد الفضاء.

وكانت تصدرت خطة روسيا لمغادرة محطة الفضاء الدولية عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم أواخر الشهر الماضي، على الرغم من أن وكالة ناسا قالت في ذلك الوقت إنها لم تسمع بعد من خلال القنوات الرسمية عن خطط روسيا المستقبلية.