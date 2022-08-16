شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه طائرة بدون أجنحة ولماذا استثمرت ناسا فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت وكالة ناسا طائرة بلا أجنحة منذ أكثر من 50 عام، حيث سميت النموذج الأولي للطائرة M2-F1 التي أجريت أول رحلة لها في في 16 أغسطس 1963، وكانت تشبه هذه الطائرة حوض استحمام طائر.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، اختبرت وكالة ناسا مفهوم جديد يسمى جسم الرفع، وهو عبارة عن طائرة شراعية غير مزودة بمحركات توفر طريقة بديلة لإعادة المركبات الفضائية الموجهة إلى الأرض، وبدلاً من الانطلاق من السماء في إعادة الدخول، يهبط الجسم الرفع مثل الطائرة.

كما أنه في أول رحلة تجريبية لها، تم سحب M2-F1 حوالى 12000 قدم في الهواء بواسطة C-47 Skytrain ثم تم إطلاقها.

وكان طيار الاختبار ميلت طومسون في قمرة القيادة، وأحضر الطائرة الشراعية للهبوط السلس في كاليفورنيا بعد هبوط دام دقيقتين.