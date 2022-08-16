كيف اعرف اصدار ساعة ابل Apple Watch الخاصة بي؟

ساعة Apple Watch لم تحظى بأي تغيير في التصميم من يوم اطلاقها، انت ان نظرت للساعة وهي مطفأة امامك لن تستطيع معرفة ما جيل هذه الساعة ولن تستطيع تحديد أي إصدار هذه الساعة بسبب تشابه التصميم بين كل أجيال ساعات ابل، ففي حالة انك تريد معرفة إصدار الساعة الخاصة بك -ان نسيته بعدما اشتريتها- او اردت معرفة اصدار الساعة التي يرتديها الشخص الجالس معك فيجب عليك ان تبحث في ذلك من خلال الأيفون المتصلة به الساعة، تعالى لنتحدث عن ذلك الأمر.

معرفة اصدار Apple Watch

افتح تطبيق التحكم في الساعة Watch على هاتفك

اختر الإعدادات العامة General

اضغط على About او حول

ابحث عن الطراز او Model ستجده يبدأ بحرف M

اضغط عليه وسيظهر لك موديل الساعة الذي يتكون من 4 أرقام يسبقهم حرف A

الآن ادخل على موقع Apple من هنا وقارن الموديل الذي رأيته بالمكتوبين على الموقع

معرفة إصدار Apple Watch

الأمر يبدو غريبًا عندما تشتري ساعة ابل بالتأكيد انت ستعرف الموديل الخاص بها، لكن لنقل انك ستشتري الساعة مستعملة من شخص ما ولا تريد ان يضحك عليك او يعطيك إصدارًا أقدم بدون ان تعرف، فتتحقق من الإصدار عن طريق هاتفك قبل ان تتم البيعة ولا تقع في خطأ او ينصب عليك أي شخص.