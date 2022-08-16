شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا والولايات المتحدة تبحثان احتمال تمديد الاتفاقية حول الرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المدير التنفيذي للبرامج المأهولة بمؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سيرغي كريكاليوف، بأن موسكو وواشنطن جاهزتان لتمديد الاتفاقية حول الرحلات الفضائية المشتركة، في حالة تنفيذها بنجاح، وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب كريكاليوف: "إنه أمر ممكن".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف: "يجب أن ننفذ الرحلات الثلاث التي قد توصلنا إلى اتفاق بشأنها سابقا، لكن كان من البداية لدينا اتفاق أنه إذ تم تنفيذ كل شيء بشكل طبيعي وإذا فهمنا مدى ملاءمة الرحلات الفضائية فسنواصل تنفيذها في المستقبل".

وأفادت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في 15يوليو الماضي بتوقيعها لاتفاقية حول الرحلات الفضائية المشتركة لرجال الفضاء الروس والأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المتوقع أن تجري الرحلات الأولى في الخريف القادم وستتجه الروسية آنا كيكينا إلى المحطة الفضائية الدولية على متن سفينة "Crew Dragon" الأمريكية، وفيما بعد سيتجه الأمريكي فرانسيسكو روبيو إلى المحطة على متن سفينة "سويوز" الفضائية الروسية.

ومن جانبه قال رئيس فرقة رجال الفضاء التابعة لمؤسسة "روس كوسموس"، أوليغ كونونينكو، إن الاتفاقية المذكورة تقضي برحلة 3 رجال فضاء روس على متن السفن الفضائية الأمريكية و3 رجال فضاء أمريكيين على متن سفن "سويوز" الفضائية الروسية.