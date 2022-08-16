شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق HUAWEI nova Y70 بخصومات وعروض حصرية وببطارية هي الأضخم في فئتها بسعة 6,000 مللى أمبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاقها لهاتف HUAWEI nova Y70 الجديد، بخصومات وعروض حصرية لكافة العملاء في السوق المصري، حيث يتميز الهاتف بأطول عمر بطارية في فئته بسعة 6,000 مللي أمبير وتم تزويده بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 22.5 واط ليقدم أفضل تجربة استخدام دون توقف او انقطاع لمحبي هذه الفئة إلى جانب تميزه بشاشة عرض كاملة مقاس 6.75 بوصة وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت، ليقدم الهاتف نفسه كأحد أهم الهواتف الاقتصادية التي تم اطلاقها هذا العام.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova Y70 ، والذي يتوفر بلونين هما الأزرق الكريستالي والأسود الداكن بسعر 4,899 جنيه مصر والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة والحصول على خصم كبير في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وقد تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية ضخمة تبلغ 6,000 مللي أمبير يمكن أن تدوم لـ 3 أيام بشحنة كاملة واحدة، حيث يتميز الهاتف بين فئته بتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط والذي يتيح تشغيل الفيديو لمدة ثلاث ساعات متواصلة مع عملية شحن لمدة عشر دقائق فقط.

ويتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة، سواء كانت الصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، كما يمكن لهاتف HUAWEI nova Y70 عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. وتتميز الشاشة بنسبة شاشة إلى الهيكل عالية، وتعتمد الشاشة المسطحة الكلاسيكية مع ثقب واحد في المنتصف لتقديم تصميم بسيط وأنيق. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل في هاتف HUAWEI nova Y70 90.26٪ حيث توفر الشاشة الكبيرة للمستخدمين تجربة بصرية غامرة عند اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مزود بكاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، التي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. بفضل فتحة f / 1.8 للكاميرا الرئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، فإنها تجلب مزيدًا من الضوء عند التصوير. إلى جانب خوارزميات هواوي المُحسَّنة، يعمل هاتف HUAWEI nova Y70 على تحسين جودة الصور الملتقطة، مما يضمن جودة مثالية لكل لقطة حتى في مواجهة الضوء، ويقلل من الضوضاء، مع نطاق ديناميكي أكبر، ويحسن جودة الصور بغض النظر اذا كنت تلتقط صور المناظر الطبيعية أو غيرها.

و تساعدك الكاميرا بزاوية عريضة جدًا التي تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل على احتواء المزيد من المحتوى بسهولة في لقطة واحدة، سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورًا جماعية.

وتدعم شاشة الهاتف الذكي أيضًا تقنية اللمس المتعدد حتى 10 نقاط الرائدة في الصناعة لتوفير استجابة سريعة حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع لتقديم تجربة لُعب غامرة، خاصةً لألعاب الرماية. لتقليل العبء على أعين المستخدمين، يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بخاصية التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات الأصبع البديهية.

وقد تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تعمل جنبًا إلى جنب مع خوارزمية البوكيه المطورة حديثًا لطمس الخلفية، التي تسمح للموضوع بالإبراز والتميز. لا يبرز تأثير البوكيه الهدف فحسب، بل يحدد أيضًا المسافة والعمق بدقة. يتم تحقيق التصوير ثلاثي الأبعاد لإبراز الهدف المُصوّر.

ويضمن هاتف HUAWEI nova Y70 أداءً مستقرًا، سواء كان المستخدم يلعب الألعاب أو يشاهد مقاطع الفيديو أو يلتقط الصور. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، التي تجعل الهاتف يعمل بسلاسة حتى عند تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت. يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين قياسية تبلغ 128 جيجابايت للمستخدمين لتخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية بسهولة، و 20000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة. لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية، يدعم هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كل شيء في هواتفهم بحرية. وهي مجهزة أيضًا بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب المفضلة للمستخدم بسهولة.

ويتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70 حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة .