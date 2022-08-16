ما معنى DPI في الماوس وكيف تستفيد منه في الألعاب؟

هذا ماوس بـ DPI يصل الى 20 الف، او الى 10 الف، او الى 5 الف، ما هذا؟ اعني بالتأكيد انت تتذكر يومًا كنت صغيرًا تذهب الى متجر اكسسوارات الكمبيوتر وتشتري ماوس يضيء باللون الأحمر ويعمل بكابل USB بعشرة جنيهات وترجع به لتلعب كل الألعاب التي تحبها بدون أي تفكير، اليوم لتلعب نفس الألعاب ولتقضي وقتك على الكمبيوتر تبدأ بسؤال نفسك ما قيمة DPI في هذا الماوس؟ ما القيمة الي احتاجها لهذه اللعبة او هذه اللعبة، ولعلك تسأل نفسك، متى دخلت في كل هذه قصص؟ في هذا المقال سنشرح معنى مصطلح الـDPI وكيف يؤثر على تجربة اللعب الخاصة بك، فتابع معنا.

جدول المحتويات

ما معنى DPI في الماوس؟

مصطلح يهم اللاعبين بشكل كبير، وهو اختصار لكلمة Dots Per inch او عدد النقاط لكل بوصة، ما المقصود؟ في البداية يجب ان تدرك ان الشاشة أمامك مقسمة الى نقاط او بكسلات، الماوس يتحرك بين هذه النقاط وDPI ترمز الى المسافة التي سيتحركها الماوس على الشاشة، بالمقارنة بكم بوصة ستحرك بها الماوس على المكتب، لنقل ان الماوس لديك بـ2000DPI، هذا الرقم يعني ان الماوس سيتحرك 2000 نقطة او 2000 بكسل عندما تقوم بتحريكة مسافة بوصة واحدة = 25.4 ملليمتر، وهو طبعًا رقم كبير جدًا.

فائدة DPI في الألعاب

من المفترض ان تستنتج هذه الفقرة وحدك، فائدة رقم الـDPI في الألعاب تكمن في الحركة التي تتحركها شخصيتك، انت معظم تحكماتك في الألعاب تخرج من الماوس نفسه، بمجرد تحريكه انت تدور في خريطة اللعبة وتشاهد كل نواحيها، هذا الأمر يؤثر معك بشكل أكبر في العاب الـShooting مثل Call of Duty او Valorant او أي لعبة تنافسية أخرى، مثلًا الـDPI المرتفع يؤدي الى تحريك الخريطة ودورانها بسرعة، هذا سيؤدي الى ضعف في تركيزك وعدم قدرتك على التسديد بشكل دقيق.

لكن في نفس الوقت الـDPI الصغير لا يساعد على التحرك في الخريطة بشكل جيد، ان كنت أمام نقطة X وتريد النظر الى نقطة Y خلفك فالدوران بـ180 درجة يتطلب منك حركة أكبر للماوس للوصول من نقطة لأخرى.

الـ DPI المناسب للألعاب

ما الرقم المناسب للألعاب؟ اعني انت تريد ان تكون سريعًا في التنقل في الشاشة أمامك لكنك في نفس الوقت لا تريد ان تكون حركتك بطيئة جدًا وضعيفة جدًا، فهنا الخدعة لا يوجد رقم مثالي، الأمر يتحدد بناء على أسلوب لعبك، لنقل انك تلعب لعبة تحمل طورًا للقصة، لا تحتاج الى اتصال بالإنترنت، في نفس الوقت لن تحتاج الى DPI مرتفع جدًا او منخفض جدًا فقط ما يناسب حركتك في اللعبة، العاب الـShooter ستحتاج الى رقم عالي لتستطيع التحرك بسرعة وبشكل كبير، بينما في حالة انك تستعمل sniper ستحتاج الى رقم منخفض جدًا.

كيف تقوم بضبط الـ DPI

سوفتوير الماوس

لنقسم الماوسات الى نوعين، نوع تقليدي وهو أي ماوس تشتريه من أي متجر، ونوع احترافي، وهي الماوسات الغالية وفي الأغلب ان اشتريت ماوس غالي فسيأتي بسوفتوير خاص به ويمكنك من خلال السوفتوير التحكم في كل شيء يخص الماوس من التحكم في الماكروز و وظائف الأزرار وغيرها وبالطبع أهم نقطة في مقالنا هذا الـDPI يمكنك تغييره في الماوس من خلال السوفتوير.

من خلال نظام ويندوز

في الماوسات التقليدية يمكنك التحكم في الحساسية الخاصة بالماوس من خلال اعدادات النظام نفسه، ويندوز يمتلك اعدادات تختص بحساسية الماوس وعند التعديل في هذه الإعدادات يمكنك التحكم في سرعة حركة الماوس الخاص بك، الإعدادات بين ويندوز 11 و10 متشابهة والخطوات شبه متشابهة فتابع معنا.

افتح تطبيق Settings واختر Bluetooth and devices

اختر mouse

من الأسفل اختر Additional Mouse settings

اختر تبويب Pointer Options

قم بالتعديل في Pointer Speed لتعديل سرعة الماوس