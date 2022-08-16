شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13 % نسبة خسائر شركات التكنولوجيا بسبب خصوصية أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع تيك رادار، أن التغييرات التي أجرتها شركة أبل على قواعد الخصوصية في أنظمة التشغيل التابعة لها تركت أثراً سلبياً على بعض المتاجر والمؤسسات التجارية الصغيرة.

وأعطت خاصية شفافية تتبع التطبيقات التي أطلقتها الشركة مع نظام تشغيل آيفون iOS 14.5 الخيار إلى المستخدمين لمنع التطبيقات والمواقع الإلكترونية من تتبع نشاطهم على الإنترنت، وأدّى ذلك إلى جعل المستخدمين يمنعون التطبيقات من استهدافهم بالإعلانات الموجهة حسب الرغبات والتفضيلات.

وأدى هذا إلى هبوط بنسبة 13% في إيرادات الربع الثاني من عام 2022 لدى الشركات التي كانت تعتمد على إعلانات الهواتف الموجهة لجذب الزبائن والعملاء إليها، وفقاً للبيانات الواردة من شركة البرمجيات Varos التي أجرت دراسة واستطلاعاً على 1300 مؤسسة صغيرة.

وكان المطورون وأصحاب التطبيقات في السابق قادرين على الوصول إلى قدر كبير من بيانات المستخدمين لمعرفة ما يفضلونه؛ وبالتالي توجيه الإعلانات إليهم حسب السلعة أو الخدمة التي تهمهم.

أما الآن، فقد أصبح من السهل على المستخدم أن يمنع التطبيقات من تتبع نشاطه على الإنترنت؛ ما يجعله غامضاً بالنسبة لتلك التطبيقات، ويصبح توجيه الإعلانات إليه عشوائياً.

وربما تكون لتغييرات أبل تأثيرات أوسع على الصناعة ككل، وحتى شركة جوجل قالت إنها ستزيل ملفات الارتباط كوكيز من متصفح كروم مع نهاية عام 2023.

والجدير بالذكر أن أبل لا تجبر المستخدم على استخدام إعدادات الخصوصية الجديدة، إذ ما يزال باستطاعته الدخول إلى إعدادات الهاتف وتغييرها للسماح للتطبيقات بتتبع نشاطه.