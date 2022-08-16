شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا توقفت ناسا عن استكشاف المحيط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقودنا مهمة ناسا الفضائية إلى أعماق غير مستكشفة لكوكبنا، وهذا يشمل المحيطات أيضًا، لكن لماذا توقفوا عن الاستكشاف؟ وماذا وجدوا؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

لماذا توقفت ناسا عن استكشاف المحيط؟لأكثر من عقد من الزمان، أطلقت ناسا عددًا من المبادرات لاستكشاف الأعماق الخفية لمحيطاتنا، والخبر السار هو أن ناسا لم تقرر بعد التوقف عن استكشاف المحيط - على الرغم مما قد يعتقده البعض، وفي عام 2015 ، انتهت مهمة Aquarius بسبب خطأ تقني وفي عام 2015 تم إيقاف Gravity Recovery and Climate Experiment حيث كان لا بد من إيقاف القمر الصناعي GRACE-2 بسبب عمره.

ومع ذلك، في عام 2021 ، دخلت وكالة ناسا في شراكة مع مستكشفي أعماق المحيطات لتطوير التكنولوجيا لمهمة يوروبا - لذلك من غير المرجح أن ينخفض ​​الاهتمام باستكشاف المحيطات في أي وقت قريب، واستناداً إلى أحدث الحوافز التي أطلقتها ناسا - لا بد أن السنوات القادمة ستجلب اختراقات غير مسبوقة إلى النور.

لماذا ناسا تستكشف المحيط؟قامت وكالة ناسا بتشغيل العديد من برامج استكشاف المحيطات التي تتعلق بعوالم المحيطات الموجودة على المريخ والأقمار الأخرى، وبفضل مزيج من المياه العميقة المستحيلة والضغط الهائل ونقص ضوء الشمس - أكثر من 80 في المائة من إجمالي المحيطات على الأرض هي لغز كامل.

وقد شرعت مهمتان من NASA ESSP في الكشف عن هذه الألغاز - تشمل استعادة الجاذبية وتجربة المناخ (GRACE) ومهمة Aquarius، وتم تصميم GRACE ، الذي تم إطلاقه في 17 مارس 2002 ، لاستكشاف الاختلافات التي لم يتم اكتشافها حتى الآن في المجال الشامل للمحيطات - وهو أمر مهم لدراسات المناخ ودوران المحيطات.

وتم إطلاق مهمة Aquarius ، التي تم إطلاقها في 10 يونيو 2011 ، لاستكشاف ملوحة المحيط من الفضاء - والمعروفة باسم NEEMO ، تم إرسال مجموعات من رواد الفضاء والمهندسين والعلماء للعيش في برج الدلو، حيث أن برج الدلو هو محطة الأبحاث الوحيدة في العالم تحت سطح البحر ويتم إرسال الباحثين إلى هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في كل مرة.

وعمل علماء أكواريوس على فهم المحيط المتغير وحالة الشعاب المرجانية - المهددة محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال زيادة كميات التلوث والإفراط في صيد مصايد الأسماك والأمراض وتغير المناخ، وأدت استكشافات المحيطات التي أجرتها وكالة ناسا إلى المعرفة والتكنولوجيا التي تستخدم الآن على نطاق واسع في البحث والتطبيق.

وتشمل الأمثلة على هذه المبادرة - تصوير سطح المحيط كما تم قياسه بمقاييس الارتفاع الدقيقة ، ورياح متجهة المحيط كما تم قياسها بمقاييس الانتثار ، ولون المحيط كما تم قياسه بمقاييس الإشعاع.

ماذا وجدت ناسا في المحيط؟ قدم برج الدلو بيانات أساسية عن ملوحة سطح المحيط اللازمة لربط دورة المياه ودورة المحيط - وهما مكونان رئيسيان لنظام المناخ، واكتشفت البعثة أيضًا أن سكان أكواريوس ، المعروفين باسم "أكوانوتس" ، يمكنهم البقاء إلى أجل غير مسمى ولديهم وقت غير محدود تقريبًا في القاع أثناء غطسهم تحت الماء من أكواريوس.

وفي نهاية المهمة ، يخضع أكوانوتس لضغط لمدة 17 ساعة يتم إجراؤه داخل برج الدلو نفسه ، بينما يكون في القاع، وفي نهاية تخفيف الضغط ، خرجت أكوانوتس من برج الدلو وغاصت مرة أخرى إلى السطح.