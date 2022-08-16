شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إزالة البيانات المتكررة من جداول بيانات Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد السجلات المكررة شائعة عند العمل مع كمية كبيرة من البيانات في جداول بيانات Google، حيث قد يتم إعاقة سير العمل والوثائق وتحليل البيانات من خلال تلك التكرارات، فعلى سبيل المثال، لنفترض أن لديك قائمة بطلبات التوظيف التي جمعتها من خلال نموذج على موقع الويب الخاص بك، والآن، تريد معرفة عدد الطلبات التي تلقيتها، لكن شخصًا ما أرسل نموذج الطلب نفسه أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم إجمالياتك.

لمساعدتك في هذه الأنواع من المواقف، إليك طريقتان يمكنك من خلالهما إزالة التكرارات بسرعة في جداول بيانات Google.

الطريقة الأولى: استخدام أداة إزالة التكرارات

تقدم Google Sheets أداة مضمنة لمساعدتك في إزالة البيانات المتكررة من جداول البيانات الخاصة بك. يطلق عليه أداة إزالة التكرارات.

1. افتح جدول بيانات Google.

2. حدد الأعمدة التي تريد إزالة التكرارات منها.

3. انقر فوق خيار البيانات المتاح في الأعلى.

4. حدد الخيار المسمى تنظيف البيانات ثم انقر فوق خيار إزالة التكرارات من القائمة المنسدلة.

5. ضع علامة في المربع الموجود بجوار صف رأس البيانات.

6. اضغط على زر إزالة التكرارات.

الطريقة الثانية: استخدام صيغة UNIQUE

يمكن استخدام الصيغ في جداول بيانات Google بعدة طرق لمساعدتك في العثور على البيانات المتكررة وإزالتها. بمقارنة كل صف من البيانات ، يمكن إزالة البيانات المكررة في نطاق البيانات المختار.

1. افتح جدول بيانات Google الخاص بك.

2. اختر خلية فارغة.

3. حدد الخلايا التي تريد تحديدها بإدخال الصيغة = فريد (A2: D9). هنا تمثل A2: D9 الخلايا المحددة.

4. اضغط على زر Enter. الآن ، سيكون لديك جدول آخر تمت إزالة التكرارات فيه.