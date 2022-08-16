شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بحث جوجل سيظهر خدمات البث التي تحتوي على ألعاب معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعرض بحث Google للمستخدمين ما هي خدمات البث السحابي التي تحتوي على لعبة فيديو معينة، بناءً على الدعم الحالي للأفلام والتلفزيون والموسيقى، وذلك وفقًا لـ 9To5Google، حيث عمل بحث Google لسنوات كمجمع لخدمات البث في العالم.

وقال التقرير إنه إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض معين، فيمكن للمستخدمين استخدام بحث Google أو Google TV للحصول على معلومات دقيقة حول الخدمات التي يقدمها، وعلى سبيل المثال، يكشف البحث عن The Simpsons أنه يمكن بث العرض من تطبيقات مختلفة، بما في ذلك Disney + و Hulu، أو شراؤه من متاجر متعددة.

وفي الأيام القليلة الماضية، وسع بحث Google هذه الإمكانية لتشمل دعم ألعاب الفيديو، ومع ذلك ، بدلاً من تضمين روابط لواجهات المحلات الخاصة بوحدات التحكم المختلفة أو إلى العديد من بائعي التجزئة لألعاب الكمبيوتر، تركز Google بشكل صارم على الألعاب السحابية.

وفقًا للتقرير ، يبدو الأمر منطقيًا تمامًا ، نظرًا لأن Google تتمتع بشهرة في اللعبة بفضل Stadia و Google Cloud's Immersive Stream، ومن الغريب أن قائمة الخدمات تختلف بين سطح المكتب والجوال. يؤدي البحث عن "Destiny 2" على نظام Android إلى ظهور نتيجة Stadia فقط ، بينما يُظهر البحث نفسه على سطح المكتب كلاً من GeForce Now و Stadia.