شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتعاون مع DoorDash لتوصيل منتجات Marketplace للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت Meta شراكة مع منصة التوصيل عبر الإنترنت DoorDash لتسليم عناصر Marketplace في الولايات المتحدة، وتقول WSJ أن DoorDash ستسلم فقط العناصر الصغيرة بما يكفي لتناسب صندوق السيارة، ومن المتوقع أن يقوم السائقون بالتسليم في غضون 48 ساعة.

وفي كلتا الحالتين، يبدو أنه خيار مفيد لأي شخص غير قادر على التقاط منتجه بنفسه، كما أنه يملأ فجوة في خيارات التسليم المحلية الحالية لـ Facebook Marketplace، والتي تتيح لك فقط الحصول على عناصر أكبر يتم تسليمها من خلال خدمة تسمى Dolly.

وتقتصر الخدمة على ما يزيد قليلاً عن عشرين مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتتيح للمستخدمين الاتصال بواحد أو اثنين من "المساعدين" المحليين الذين سيحمّلون العناصر الضخمة - مثل الثلاجة أو رف الكتب أو مكيف الهواء - في شاحنة صغيرة وتسليمها إلى منزلك مقابل رسوم.

وبصرف النظر عن Dolly وDoorDash ، تتيح Meta أيضًا لبائعي Marketplace شحن العناصر مباشرة إلى عنوان المشتري، ووفقًا للتقرير، لا يزال من غير الواضح بالضبط عدد مستخدمي Marketplace الذين لديهم حاليًا خيار تسليم DoorDash، أو تكلفة ذلك.

وأكدت كل من Meta و DoorDash المبادرة إلى وول ستريت جورنال ، وقالتا إنهما اختبرتهما بالفعل في عدة مدن في الولايات المتحدة.