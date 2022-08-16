شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 14 سيبدأ بسعة تخزين 128 جيجا بايت فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيف بو المحلل في هايتونج إنترناشونال في أحدث ملاحظاته البحثية ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Macrumors، إن جهاز Apple iPhone 14 Pro قد لا يبدأ بسعة تخزين متزايدة ويبقى مع خيار التخزين الذي يبدأ بسعة 128 جيجابايت فقط.

ويأتي هذا الادعاء في أعقاب تقرير TrendForce الذي قال إن طرازات iPhone 14 Pro يمكن أن تبدأ بسعة تخزينية متزايدة تبلغ 256 جيجابايت، وهو ما وافق عليه Pu في وقت سابق.

والآن ، إلى جانب iPhone 14 Pro ، أضاف Pu أيضًا فئة 128 جيجا بايت لطراز iPhone 14 Pro Max في أحدث ملاحظاته عندما كان قد أكد في وقت سابق أن طرازات iPhone 14 Pro ستبدأ عند 256 جيجابايت، مع هذا التبديل في التنبؤ ، يبدو أن طراز iPhone 14 Pro سيوفر نفس سعات التخزين مثل سابقه ، iPhone 13 Pro، وهي 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

وفي تقرير آخر، ادعى محلل Ming-Chi Kuo أن طرز Pro لهذا العام ستُسعر أعلى من تلك التي كانت في العام الماضي، مع متوسط ​​سعر البيع لمجموعة iPhone 14 بأكملها بما في ذلك الطرز المنخفضة التي تشهد قفزة في حوالي 15٪ بشكل عام.

الميزات الأخرى التي يُشاع عن iPhone 14 Pro هي تصميم لا تشوبه شائبة يتميز بفتحة على شكل حبة وثقب لسماعة الأذن والكاميرا الأمامية، وشاشة تعمل دائمًا، ومجموعة شرائح A16 أسرع ، وكاميرا خلفية محسّنة بدقة 48 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K بالإضافة إلى ميزات جديدة لنظام التشغيل iOS 16 مثل رمز النسبة المئوية للبطارية وأدوات قفل الشاشة.