كيف تعطي الاهتمامات في السيرة الذاتية ملخصًا عن شخصيتك؟

السيرة الذاتية هي المستند المهم الذي تعطيه لصاحب العمل عندما تدخل في مقابلة شخصية من أجل وظيفة ما، من المفترض للسيرة الذاتية ان ترسم بعض ملامح شخصيتك، وذلك عن طريق العبارات التي تكتبها في السيرة الذاتية والمهارات والاهتمامات التي تضيفها، مسؤولي التوظيف يواجهون صعوبات كبيرة في اكتشاف سمات المتقدم الشخصية من خلال سيرته الذاتية، في هذا المقال سنحاول ان نعطيك بعض النصائح لتعزيز سيرتك الذاتية عن طريق اضافة اهتماماتك.

لماذا نضيف الاهتمامات الى السيرة الذاتية؟

الاهتمامات تعبر عن شخصيتك وتعطي ملخصًا لشخصيتك، انظر السيرة الذاتية الخاصة بك ستعطي مدير التوظيف معلومات شاملة عن مهاراتك وقدراتك في العمل، لكن هذا لا يوضح شخصيتك، اعني يمكنك ان تقول انك تجيد العمل في فريق، حسنًا ماذا عبر ذلك عن شخصيتك؟ شخصيتك ستبرز كيف يمكنك التكيف مع ثقافة الشركة وذلك عن طريق اهتماماتك، لذلك يجب اضافة اهتماماتك في السيرة الذاتية الخاصة بك.

كيف تعطي الاهتمامات ملخصًا عن شخصيتك؟

انظر هناك فرق واضح بين الاهتمامات والهوايات، الاهتمامات هي مجموعة الأنشطة التي تقوم بها في وقت فراغك وتترجم مباشرة بشكل مهني كالتطوع في المنظمات، بينما الهوايات هي انشطة تقوم بها بهدف المتعة، تريد ان تقضي وقت فراغك في شيء ممتع اذا ما تستمتع به هو هواية، اليك مجموعة من الاهتمامات وما تدل عليه.

التدوين

التدوين من الاهتمامات ذات الصلة بالعديد من الوظائف، اعني ان طلبنا أي شخص ليكتب معنا فالبتأكيد سنحب ان يكون الكاتب مهتمًا بالتدوين، نحن مدونة، اهتمامك للتدوين يعني كونك ممتلكًا لمهارات التواصل والتسويق والإعلام.

الرياضة تحتاج الى ان تكون شخصية قيادية تهتم بالتعاون وبالعمل الجماعي، تحظى بالصبر، مع امتلاكك على قدرة كبيرة على التركيز وروح التصميم والعزيمة، كل هذه صفات شخصية نجدها من اهتمامك بالرياضة.

الفنون المختلفة

معنى ان تكون فنانًا انك تكون مبدعًا وخلاقًا، اهتمامك في الفنون يجعلك تبتكر حلول مبتكرة لأي مشكلة، يجعلك مناسبًا للوظائف التي تطلب الإبداع والتصميم، كما ان اهتمامك بالفنون يجعلك تكتسب الاهتمام الأكبر من من حولك.

العمل التطوعي

العمل التطوعي يبرز مهاراتك الإدارية وحبك في مشاركة المجتمع ويساعدك على عرض مجموعة جديدة من المهارات التي تعلمتها وطورتها خلال تطوعك.

اللغات الأجنبية

اللغات الأجنبية مهمة في أي عمل هذه الفترة، تعلم اللغات الأجنبية سيفيدك واهتمامك بها سيبرز انفتاحك على أي عمل، خاصة ان كنت تعمل في شركة متعددة الجنسيات او في مجال السياحة، او حتى في مجال الكتابة نحن نحتاج الى كتاب يستطيعون العمل بأكثر من لغة.

نصائح لكتابة الاهتمامات المناسبة لسيرتك الذاتية

طريقة تضمينك للإهتمامات في سيرتك الذاتية تعتبر أمرًا في غاية الأهمية، هي بأهمية الاهتمامات نفسها، فيجب ان تراعي بعض النقاط عندما تضمن الاهتمامات في سيرتك الذاتية.

اختر المكان المناسب : اجعل اهتماماتك بعد قسم الخبرات وقسم التعليم مباشرة

: اجعل اهتماماتك بعد قسم الخبرات وقسم التعليم مباشرة رتب اهتماماتك : لا تضع اهتماماتك بشكل عشوائي بل اهتم بالشكل المنسق والمرتب

: لا تضع اهتماماتك بشكل عشوائي بل اهتم بالشكل المنسق والمرتب استعمل وصفًا ملائمًا: عليك ان تهتم بوصف اهتماماتك وكيف ترتبط هذه النقاط بالوظيفة التي تتقدم اليها وكيف توظف هذه الاهتمامات في حياتك المهنية.