شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أقمار صناعية قد تشكل تلسكوبًا افتراضيًا ضخمًا لدراسة طقس الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لإرسال المزيد من الأقمار الصناعية إلى المدار وإرسال كل من المستكشفين البشر والروبوتات إلى النظام الشمسي، فإن إحدى المشكلات التي ما زلنا نكتشفها هي كيفية التعامل مع طقس الفضاء.

تطلق الشمس كميات هائلة من الإشعاع، وفي بعض الأحيان يمكن أن يصل نشاطها إلى ذروته في أحداث مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية التي ترسل جزيئات مشحونة تتسابق عبر الفضاء.

ويمكن أن يتداخل هذا الإشعاع مع الإلكترونيات ويضر بصحة الإنسان، وعندما يتفاعل مع المنطقة حول الأرض نسميه طقس الفضاء.

ولدى ناسا خطط لدراسة أحداث الطقس الفضائي الخطرة بتفاصيل أكثر من أي وقت مضى، باستخدام مجموعة من ستة أقمار صناعية صغيرة في مشروع يسمى SunRISE.

وستتمكن الأقمار الصناعية من العمل مثل تلسكوب يبلغ عرضه 6 أميال، كذلك ستكون قادرة على الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً حول الطقس الفضائي مما يمكننا الحصول عليه من الارض.

وتم الانتهاء مؤخرًا من أول ستة أقمار صناعية من SunRISE، ومن المقرر إطلاق المشروع في عام 2024.

قال جيم لوكس، مدير مشروع SunRISE في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "من المثير حقًا أن نرى المركبات الفضائية تتحد معًا"، "في غضون عامين، ستشكل هذه الأقمار الصناعية تلسكوبًا فضائيًا واسعًا يراقب الشمس بطريقة مستحيلة من سطح الأرض."

الخطة هي أن تدور ستة أقمار صناعية في تشكيل لإنشاء تلسكوب افتراضي، يدور على مسافة حوالي 22000 ميل، يشبه هذا المبدأ عدد التلسكوبات الأصغر على الأرض التي يتم ترتيبها في مصفوفات قوية وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وسوف يكتشفون اندفاعات من موجات الراديو من هالة الشمس وترحيل هذه المعلومات إلى الأرض، حيث يمكن استخدامها لعمل خرائط مفصلة ثلاثية الأبعاد للانبعاثات القادمة من الشمس.

قال جاستن كاسبر، الباحث الرئيسي في SunRISE في جامعة ميتشيجان في آن أربور: "الهدف النهائي للمهمة هو مساعدة العلماء على فهم أفضل للآليات التي تقود أحداث طقس الفضاء المتفجرة"، يمكن لهذه الجسيمات الشمسية عالية الطاقة أن تعرض رواد الفضاء والتكنولوجيا غير المحمية للخطر، من خلال تتبع الاندفاعات الراديوية المرتبطة بهذه الأحداث، يمكننا أن نكون مستعدين ومطلعين بشكل أفضل ".