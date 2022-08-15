أفضل أجهزة لابتوب للطلاب أجهزة GeForce RTX30

عندما نبحث عن أفضل أجهزة لابتوب للطلاب فنحن نتحدث هنا عن الحاجة الى أجهزة قوية، يمكن التحرك بها بسهولة، لديها عمر بطارية جيد، مع مجموعة من التقنيات العالية والمزايا التي ستساعدك في الوصول الى كل مذاكرتك، في نفس الوقت لا مانع من تقديم تجربة ألعاب مميزة وتقديم أفضل تجربة بصرية ممكنة.

في زمن ماضي كنا نعتاد الذهاب وشراء أرخص لابتوب ممكنة في السوق، الأمر الذي كان ينتهي بنا الى قاع الإحباط لأسباب عديدة، منها توقف اللابتوب عن العمل او مشاكل في عمر البطارية فتجد البطارية لا تعطيك عمر التشغيل المطلوب منها، او جتى ان اللابتوب لا يستطيع تحقيق طلباتك التي تطلبها منه، الآن نحن في حقبة زمنية للإستثمار في لابتوب يغطي ويساعد في كل احتياجاتنا، ويكون محملًا بكل التكنولوجيات الحديثة، ليصبح مناسبًا لأي تطورات في الميزات في المستقبل، ويوفر عليك الأموال في انك لن تستثمر في جهاز لابتوب آخر لفترة طويلة، انت تحتاج لجهاز لابتوب يساعدك على الدراسة وعلى اللعب، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسباب تجعل أجهزة GeForce RTX30 أفضل أجهزة لابتوب للإقتناء، فتابع معنا

جدول المحتويات

الحل الأمثل للألعاب

أعلى معدل إطارات fps وأفضل صورة باستعمال الذكاء الإصطناعي

تقنية Nvidia DLSS تقنية مهمة تعتمد على الذكاء الإصطناعي والتي تقوم بكل ببساطة بتقوية معدل الإطارات الخاص باللعبة مما يسمح لك بالاستمتاع باللعبة بشكل جميل وبتفاصيل عالية في لعبتك المفضلة،بهذه التقنية تستطيع تقوية اعدادات اللعبة الى مستويات بصرية مميزة، DLSS متاح على أكثر من 150 لعبة، منهم Spider-Man Remastered وGod of War وDying light 2 Stay Human وBattlefield 2042 وRed Dead Redemption 2

أعلى معدل استجابة للألعاب التنافسية

اذا كنت من محبي الألعاب التنافسية فأنت تعرف ان الفوز في هذه الألعاب يُقاس بالمللي ثانية، أجهزة GeForce RTX تقدم لك أفضل معدل تأخير وأفضل استجابة وذلك الفضل يرجع الى تقنية Nvidia Reflex، مما يعطيك مميزات تنافسية على أعدائك، عن طريق اعطائك وقت استجابة أفضل، مما يجعل الأمر سهلًا ان تصيب شخصًا في رأسه مما يساعدك على الفوز او الخسارة، ميزة Nvidia Reflex متوفرة على ألعاب عديدة مثل Valorant وFortnite وGod of War وRainbow six siege وOverwatch وAplex Legends.

جاهز للألعاب من أول يوم

تعريفات GeForce Game Ready تعطيك أفضل تجربة لألعابك المفضلة، هذه التعريفات مُبرمجة بشكل ممتازة بالتعاون مع العديد من المطورين، وتمت تجربتها على آلاف الألعاب لأفضل أداء واعتمادية ممكنة، تعريفات Game Ready تعطي لللاعبين امكانية تحسين وضبط اعدادات العابهم بضغطة واحدة، اعني في النهاية اسمها Game Ready

أفضل أداء وطاقة بتقنيات Nvidia Max-Q

رفيع وقوي

أجهزة GeForce تقدم هواتف رفيعة للغاية مع المحافظة على الأداء المرتفع، وهو أمر ضروري للطلبة، أعني انا طالب واحب ان يكون جهاز اللابتوب الخاص بي خفيف الوزن ورفيع في نفس الوقت أحتاج الى مستويات أداء جيدة، هناك أجهزة لابتوب من GeForce بسمك أقل من 20 ملليمتر وبوزن أقل من 2 كيلو جرام.

عمر بطارية عالي

تقنيات Nvidia Optimus المتطورة وتحسين عمر البطارية يعملان معًا من أجل زيادة عمر بطارية اللابتوب، ذلك لضمان ان يعمل الجهاز بأعلى طاقة وكفاءة ممكنة مع الحصول على أكبر عمر بطارية سواء للاستعمال الدراسي او الألعاب

شبه صامت

اجعل كل الضوضواء في مستوى منخفض بفضل تقنية Whisper Mode 2.0 التي تعمل خوارزمياتها بالذكاء الإصطناعي، بكل بساطة قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة واختر مستوى الضوضاء المناسب لك، وسيقوم اللابتوب بالموازنة بين مستويات الصوت والأداء الخاص به.

مناسب للإبتكار

مصمم للإبتكار والأفكار المُبدعة ومبني من أجل السرعة، أجهزة اللابتوب المصممة للاستوديوهات هي الأدوات الإبتكارية الأفضل للفنانين في المجال ثلاثي الأبعاد وفي من يعمل على مونتاج الفيديوهات، وللمصممين وللمصورين ولأصحاب البث المباشر، حتى في فصول وأعمال STEM الدراسية ستساعد أجهزة اللابتوب على ذلك بشكل كبير.

قم بتقوية مساحة ابداعك بداخل وخارج حجرة الدراسة باستخدام منصة Nvidia Studio المنصة المليئة بالتطبيقات المُسرعة، تقنيات تعريفات مطورة، وأدوات حصررية مثل Nvidia Omniverse وCanvas وBroadcast، أجهزة لابتوب Nvidia RTX تأتي بعتاد منفصل من أجل تسريع التصميمات ثلاثية الأبعاد والصور وتعديل الفيديوهات، وباستعمال الذكاء الإصطناعي يمكن للطلاب تطبيق تأثيرات متقدمة بضغطة بسيطة.

ان كنت تقضي وقتًا طويلًا في البث المباشر او في الاجتماعات عن طريق الإنترنت او في التعلم عن طريق الإنترنت فتقنية Nvidia Broadcast يمكن ان تزودك بمساحة ستوديو أينما كنت، مع ازالة ضوضاء الخلفية والصدى، وتقديم تأثيرات تشبه تأثيرات الشاشة الخضراء وتحسين الكاميرا وجودة الصوت وغيرها من الأمر، كل ذلك بضغطة زر، لأصحاب البث المباشر فتشفير Nvidia يقدم لك الأدوات اللازمة لتقديم عرض ممتاز باستخدام رسوميات ممتازة وتجربة بث مباشر سلسة بدون تقطيعات او تأخيرات، بالإضافة الى تحسينات حصرية لكل تطبيقات البث المباشر المفضلة لك، لتعطيك القدرة على اعطاء الجمهور أفضل ما عندك طول الوقت.

تسريع الدراسة

أجهزة لابتوب GeForce تقديم ميزة تسريع كارت الشاشة لأبرز التطبيقات المُستعملة في الهندسة وعلوم الحاسب وعلوم البيانات والإقتصاد، هذا يؤدي الى الحصول على نواتج تفاعلية في وقتها لكل التصاميم المعقدة والمحاكاة، مع معالجة صور أفضل، والقدرة على تطوير ذكاء اصطناعي كأكثر دقة ونماذج بيانات أكثر، باستعمال ميزة GPU Acceleration طلاب STEM يمكنهم انجاز أعمالهم بشكل أسرع وقضاء وقت أطول في التعلم وأقل في الإنتظار.

مميزات التعلم عن بعد والتعاون التي تعمل باستخدام الذكاء الإصطناعي تجعل الأمر اسهل في الاتصال بالمحاضرات وزمائل الدراسة، يمكنك العمل بشكل أسرع والمذاكرة بشكل أفضل والحصول على أفضل تجربة من تعليمك باستخدام سلسلة أجهزة لابتوب RTX30

الخلاصة – أفضل أجهزة لابتوب للطلاب

سلسلة Nvidia GeForce RTX30 لكروت الشاشة تشغل أسرع أجهزة اللابتوب في العالم للاعبين وصانعي المحتوى، يمكن للاعبين الحصول على تجربة أفضل جودة صورة ممكنة وأفضل معدل إطارات وأقل معدل تأخير مع أفضل تجربة مستقرة باستعمال تقنيات RTX المميزة مثل DLSS وRay Tracing وReflex وMax-Q وتعريفات Game Ready

عندما نقول أفضل أجهزة لابتوب للطلاب فإن أجهزة GeForce RTX30 أجهزة قوية بشكل كبير ويمكنك الاعتماد عليها مع كونها أجهزة هادئة وبكفاءة عالية وذات بطاريات بعمل عالي، مع الإحتفاظ بتصميم رفيع وقابل للتنقل به بشكل سهل، مما يجعلهم المنصات الأمثل لكل من يبحث عن الطاقة الحركة في نفس الوقت، الاستثمار في اجهزة RTX30 يوفر لك المال حيث يمكنك اللعب، والإبتكار والظهور في بث مباشر والمذاكرة والعمل كل ذلك على جهاز واحد، بدلًا من ان تقوم مثلًا بشراء جهاز لابتوب مع منصة ألعاب منفصلة مثل PlayStation، كما يمكنك توصيل جهاز التحكم الخاص بك باللابتوب كما تحب لتجربة لعب مثالية.

عندما نتحدث عن أفضل أجهزة لابتوب للطلاب فإن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وهو متاح فقط على اجهزة RTX30 والذي يقوم بشكل كبير بتحسين الأداء وزيادة عمر الجهاز، وتقديم تجربة أفضل للاعبين وصانعي المحتوى واصحاب البث المباشر والمصممين والطلاب، مما يجعل أجهزة RTX30 صامدة أمام كل المميزات واستثمار حكيم.

تجربة الألعاب المميزة والتقدم التكنولوجي أعلى من أي منصة او جهاز العاب، لذلك عندما تبحث عن جهاز لابتوب جديد فسننصحك بالبحث عن جهاز لابتوب مزود بـGeForce RTX30، هناك اختيارات بداية من RTX3050 حتى RTX3080TI للطلاب واللاعبين وصانعي المحتوى وغيرهم.