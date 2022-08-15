شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة مذهلة لتلسكوب هابل الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك تلسكوب هابل الفضائي صورة الأسبوع، تُظهر الألوان الزاهية والأشكال الناعمة لجسم Herbig-Haro المسمى HH 505. تتكون هذه الأجسام الشبيهة بالسديم من نجوم شابة وحيوية، تنبعث منها نفاثات من الغازات المؤينة التي تصطدم بسحب من الغبار والغاز.

يوضح علماء هابل: "أجسام Herbig-Haro هي مناطق مضيئة تحيط بالنجوم حديثة الولادة والتي تتشكل عندما تنبعث رياح نجمية أو نفاثات غازية من هذه النجوم الصغيرة، مما يخلق موجات صدمية تتصادم مع الغاز والغبار القريبين بسرعات عالية"، "في حالة HH 505 ، تنشأ هذه التدفقات الخارجة من النجم IX Ori ، الذي يقع على أطراف سديم Orion على بعد حوالي 1000 سنة ضوئية من الأرض.

وتظهر التدفقات الخارجية نفسها على أنها هياكل منحنية بأناقة في أعلى وأسفل هذه الصورة، تفاعلهم مع التدفق الواسع النطاق للغاز والغبار من لب السديم يشوههم إلى منحنيات متعرجة " وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتم التقاط هذه الصورة باستخدام كاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات، والتي عادة ما تبحث في نطاق الضوء المرئي ولكن يمكنها أيضًا النظر في الجزء البعيد من الأشعة فوق البنفسجية من الطيف.

في سديم الجبار حيث يقع الجسم HH 505 ، يوجد الكثير من الضوء فوق البنفسجي المنبعث من النجوم الضخمة، والذي يتفاعل مع غبار وغاز السديم لتكوين فراغات وإبطاء ولادة نجوم جديدة.

عملية تكوين النجوم هي عملية توازن دقيقة، حيث تولد النجوم في جيوب كثيفة من الغبار والغاز تتجمع معًا عن طريق الجاذبية، عندما يكون هناك الكثير من الغبار والغاز، يمكن أن تتشكل النجوم بسهولة أكبر، ولكن بمجرد تشكل النجوم ، فإنها تصدر رياحًا نجمية تمنع ولادة المزيد من النجوم في مكان قريب.

وسديم الجبار هو مرتع لتكوين النجوم ولأنه قريب نسبيًا، على بعد حوالي 1500 سنة ضوئية من الأرض، غالبًا ما تتم دراسته لفهم المزيد حول كيفية نشأة النجوم.