شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. PlayStation4 يتجاوز أجهزة Xbox One فى المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت مايكروسوفت أخيرًا أن PlayStation 4 تفوقت على وحدة تحكم ألعاب Xbox One الخاصة بها من حيث المبيعات وقاعدة المستخدمين، حيث كشفت الوثائق المقدمة إلى هيئة تنظيم المنافسة الوطنية البرازيلية عن هذه الأرقام، وفقًا لتقرير The Verge.

وقالت شركة مايكروسوفت في تلك المستندات إن شركة Sony قد تجاوزت مايكروسوفت من حيث مبيعات وحدات التحكم والقاعدة المثبتة، حيث باعت أكثر من ضعف عدد أجهزة Xbox في الجيل الأخير، ولم تكشف مايكروسوفت عن أرقام مبيعات Xbox One منذ عام 2016.

كما لم تعد Sony تعلن أيضًا عن شحنات PS4 ، وتبقى أرقام مبيعاتها مدى الحياة عند 117.2 مليون، ووفقًا للوثائق، ربما باعت مايكروسوفت أقل من 58.5 مليون وحدة تحكم Xbox One تقريبًا، ويبدو أن مايكروسوفت تغلق الفجوة مع وحدات تحكم Xbox Series S / X الخاصة بها.

ووفقًا لتحليل Ampere ، "أنهت Sony عام 2021 مع وصول مبيعات PS5 التراكمية إلى 17 مليون وحدة، أي حوالي 1.6 ضعف أداء مبيعات Xbox Series"، وفي أواخر الشهر الماضي، حذرت شركة Sony من ضعف مبيعات وحدات تحكم ألعاب PlayStation (PS) في المستقبل، إلى جانب تقليل توقعات أرباحها السنوية، حيث أغلقت عملية الاستحواذ البالغة 3.7 مليار دولار على Bungie ، مطور Destiny وامتياز Halo الشهير.

وكشفت الشركة أنها شحنت 2.4 مليون وحدة تحكم PlayStation 5 في ربع يونيو، بزيادة قدرها 4% فقط من 2.3 مليون تم شحنها خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت شحنات PS5 مدى الحياة الآن إلى 21.7 مليون.

قالت مايكروسوفت في وقت سابق إنها تتوقع انخفاض الإيرادات من رقم واحد منخفض إلى متوسط​​، مدفوعًا بانخفاض محتوى ألعاب الطرف الأول على وحدات تحكم Xbox، وفي ربع يونيو، انخفضت عائدات الألعاب بنسبة 7 في المائة و5% بالعملة الثابتة.