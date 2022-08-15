شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: 4 رواد فضاء يشاركون بمهمة كبسولة سبيس إكس الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا أن المجموعة التالية المكونة من أربعة رواد فضاء الذين يشاركون على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراجون على وشك الانتهاء من تدريبهم في مهمة الشهر المقبل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وسيتم إطلاق رائدي فضاء ناسا وهم: نيكول مان، جوش كاسادا، إلي جانب كويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وآنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 الذي يعمل في سبيس إكس من مجمع الإطلاق 39A في كينيدي سبيس. مركز في فلوريدا.

تفتح نافذة الإطلاق الأولى للمهمة في 29 سبتمبر في ما سيكون خامس مهمة تناوب للطاقم لنظام النقل الفضائي البشري التابع لشركة SpaceX - ورحلة رواد الفضاء السادسة - إلى محطة الفضاء الدولية لبرنامج الطاقم التجاري التابع لناسا.

والجدير بالذكر أن كيكينا ستكون أول روسية تطير على متن مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، حيث يسافر رواد الفضاء عادة بين الأرض والمحطة باستخدام مركبة الفضاء الخاصة بها سويوز وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتم التدريب على المهمة القادمة في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن، تكساس، بينما تم التدريب على رحلات Crew Dragon من وإلى المحطة في المقر الرئيسي لشركة SpaceX في هوثورن، كاليفورنيا.

وبالإضافة إلى التعامل مع أنظمة المحطات الفضائية، تلقى المسافرون الأربعة في الفضاء أيضًا تدريبات على السير في الفضاء، والتي سيتم إجراؤها لتحديث محطة الفضاء الدولية أو صيانة المعدات الحالية.

كانت دروس اللغة الروسية لأعضاء الطاقم الثلاثة غير الروس جزءًا من حزمة التدريب، مع مهارات في الروبوتات، والطيران النفاث T-38 والعلوم أيضًا.

قالت كاسي رودريكيز، كبيرة مسؤولي التدريب بالطاقم 5 في جونسون، في التعليقات المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني: "نحن نركز حقًا على ما سيحتاجون إليه لأداء مهمة المحطة الفضائية".

وأضاف رودريكيز أن أفراد الطاقم خضعوا أيضًا لسيناريوهات ستمكنهم من تطوير "العمل الجماعي ومهارات الاستكشاف، كيف تعيش وتعمل مع أشخاص آخرين في مواقف شديدة التوتر والخطورة، لقد أظهروا القيادة والصلابة والتركيز في كل ما يفعلونه، التفاني في رحلات الفضاء البشرية، لإنجاح المهمة - إنه أمر ملهم للغاية ".

وSpaceX's Crew Dragon هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام وسيسافر رواد الفضاء Crew-5 إلى محطة الفضاء الدولية على متن الطائرة التي نقلت رواد فضاء Crew-3 من وإلى المختبر المداري في نوفمبر 2021.

بعد سنوات من التطوير، ومع وجود الكثير من البيانات المفيدة التي تم جمعها من الرحلات الناجحة لمركبة Cargo Dragon الفضائية، أرسلت SpaceX أول رواد فضاء إلى الفضاء على متن Crew Dragon في مهمة تجريبية في صيف عام 2020، توضح هذه المجموعة من الصور كيف المهمة التاريخية تكشفت.