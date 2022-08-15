Google Pixel 6a قد يكون قادرًا على تشغيل معدل تحديث 90Hz في الشاشة

هاتف Google Pixel 6a هو النسخة الأرخص من هاتف Google Pixel 6، تقدمه جوجل بتكاليف أقل وبسعر أقل للمستهلكين، بالطبع الهاتف كونه هاتفًا أرخص فيحمل بعض التضحيات مقارنة بأخيه الأكبر الـPixel 6، جوجل كل عام تجعل سلسلة a هي السلسلة المتوسطة من هواتفها القوية، من أحد التضحيات معدل تحديث الشاشة حيث استعملت Google معدل تحديث 60Hz في هذا الهاتف، لكن ما ان اخبرتك انه هناك من اكتشف قدرة تحويل الهاتف ليعمل على معدل تحديث 90Hz؟ تعالى نتحدث في هذا الأمر قليلًا

Google Pixel 6a بمعدل تحديث مرتفع؟

احد الهاكرز على تويتر والذي يُدعى

Budget phone of the year? Pixel 6a with 90Hz unlocked pic.twitter.com/3suHD88KyZ — Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022

نشر صور على حساب تويتر الخاص به يظهر فيها هاتف Google Pixel 6a وهو يعمل على معدل تحديث 90Hz بدلًا من 60Hz الإفتراضية الخاصة به، غير انه يزعم بأن الشاشات التي صنعتها سامسونج لجوجل تستطيع العمل حتى تحديث 120Hz ليس 90Hz فقط، وهو رقم غريب جدًا حيث ان جوجل قالت بنفسها ان الهاتف يعمل على 60Hz فقط

طبعًا هذه المعلومات ليست حقائق، اعني ان كل ما نملك هو كلمات قالها شخص ما على تويتر، وهو يقول بان الكود الذي استعمله لكسر القيود على معدل التحديث لم ينتهي بعد، ولازال قيد العمل عليه بسبب بعض المشاكل، لكن من الظاهر انه قد قام بما يزعم وفعل الـ90Hz على Google Pixel 6a

لماذا تخفض جوجل معدل تحديث Google Pixel 6a

ان نظرت لمواصفات Pixel 6 وPixel 6a فستجد اقتراب الهاتفين في كل المواصفات تقريبًا، اعني نفس المعالج مع اختلافات في الكاميرات واختلاف طفيف في البطارية، فان استعملت جوجل 90Hz في الهاتف الأرخص لظهر كصفقة أفضل من الهاتف الأغلى، فيمكن ان يكون سبب استعانة جوجل بمعدل التحديث الأقل لتخلق فارقًا أكبر بين هاتفيها، جوجل لم تعلق على هذا الأمر بعد ولكن نحن في انتظار أي أخبار جديدة حول هذا الأمر.

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