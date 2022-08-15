شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاهدة مغادرة مركبة Cargo Dragon لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنزل مركبة الفضاء SpaceX Cargo Dragon من محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الخميس 18 أغسطس ، وستقوم ناسا ببث العملية بأكملها.

وسيعود التنين إلى الأرض بأكثر من 4000 رطل من الإمدادات والتجارب العلمية التي عمل عليها رواد فضاء محطة الفضاء الدولية في ظروف الجاذبية الصغرى، في نهاية رحلتها، ستهبط المركبة الفضائية في المحيط بالقرب من فلوريدا.

وقالت ناسا: "يتيح لك قبالة سواحل فلوريدا النقل السريع للتجارب إلى منشأة معالجة محطة الفضاء التابعة لناسا في مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة في فلوريدا، مما يسمح للباحثين بجمع البيانات مع الحد الأدنى من تعرض العينات لجاذبية الأرض" حسبما نقلت Digitartlends.

وعندما وصلت إلى الموقع المداري في 16 يوليو كجزء من مهمة إعادة الإمداد التجارية رقم 25 لشركة SpaceX، جلبت Cargo Dragon معها أكثر من 5800 رطل من التحقيقات البحثية وإمدادات الطاقم وأجهزة المحطة.

تم إطلاق المركبة إلى المدار بواسطة صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 14 يوليو.

ماذا تتوقع؟

سيستمتع عشاق التلفزيون بالمشهد لـ Cargo Dragon وهو يبتعد عن محطة الفضاء الدولية على بعد حوالي 250 ميلاً فوق الأرض، على الرغم من أن كل من المركبة الفضائية والمختبر المداري سوف يسافران عبر الفضاء بسرعة 17000 ميل في الساعة.

سيتضمن البث المباشر لناسا البث الصوتي المباشر الذي يضم وحدات تحكم SpaceX ورواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، والذين سيضمنون معًا رحيل التنين بأمان. إذا كان البث يشبه ما سبقه، فستقدم وكالة الفضاء أيضًا تعليقًا خاصًا بها يقدم للمشاهدين رؤية أوضح للخطوات المطلوبة لإعادة Dragon إلى المنزل.

كيف تشاهد؟

ستبدأ تغطية فصل التنين ومغادرته من المحطة الفضائية في الساعة 10:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 18 أغسطس.

بعد عشرين دقيقة سترسل وحدات التحكم في SpaceX في هوثورن، كاليفورنيا أوامر إلى Dragon لفصل المنفذ الأمامي لوحدة Harmony للمحطة الفضائية وإطلاق محركات الدفع الخاصة بها لمساعدتها على التحرك لمسافة آمنة بعيدًا عن المنشأة.

يمكنك مشاهدة التغطية الحية للحدث عبر مشغل الفيديو أو من خلال زيارة قناة ناسا على YouTube ، والتي ستعرض نفس اللقطات، كما سينقل تطبيق المحمول التابع لوكالة ناسا البث المباشر.

في المراحل الأخيرة من رحلته إلى الوطن، سينشر التنين مظلات لإبطاء هبوطه قبل النزول في المحيط قبالة سواحل فلوريدا، أكدت وكالة ناسا أنها لن تنقل بثًا مباشرًا لتدفق الهواء، رغم أنها وعدت بتقديم تحديثات عبر مدونتها.