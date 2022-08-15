شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استفادت SpaceX من الحرب الروسية الأوكرانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مناقشات تقنية أولية مع شركة Space-X والتي يمكن أن تؤدي إلى الاستخدام المؤقت لمنصات الإطلاق بعد أن منع الصراع في أوكرانيا وصول الغرب إلى صواريخ سويوز الروسية حسبما نقلت CNBC.

وبرزت الشركة الأميركية للمملوكة للملياردير إيلون ماسك، والمنافسة لـ Arianespace الأوروبية، كبديل رئيسي لسد فجوة مؤقتة إلى جانب اليابان والهند، لكن القرار النهائي يعتمد على الجدول الزمني الذي لم يتم حله بعد لصاروخ أريان 6 المتأخر في أوروبا.

وتنتظر اليابان الرحلة الافتتاحية لصاروخها من الجيل التالي.

وكانت التداعيات السياسية من الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة نعمة بالفعل لشركة SpaceX، والتي اجتاحت عملاء آخرين قطعوا العلاقات مع قطاع الفضاء المعزول بشكل متزايد في موسكو.

وحجزت شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية OneWeb، وهي منافسة لمشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX، إطلاقًا واحدًا على الأقل من Falcon 9 في مارس.

وحجزت شركة نورثروب جرومان الاثنين الماضي ثلاث بعثات لصاروخ فالكون 9 لنقل شحنة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية بينما تصمم نسخة جديدة من صاروخ أنتاريس الذي سحبت موسكو محركاته روسية الصنع في رد على العقوبات.

وتعتمد أوروبا حتى الآن على صواريخ فيجا الإيطالية للحمولات الصغيرة، وسويوز الروسية للحمولات المتوسطة وآريان 5 للمهام الثقيلة. وبدأ الجيل القادم من Vega C الظهور لأول مرة الشهر الماضي وتم تأجيل Ariane 6 الجديد حتى العام المقبل.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباتشر إن جدول آريان 6 الأكثر دقة سيكون أكثر وضوحًا في أكتوبر. عندها فقط ستنتهي وكالة الفضاء الأوروبية من خطة احتياطية لتقديمها إلى وزراء الدول الـ 22 التابعة للوكالة في (نوفمبر).

وقال أشباتشر إن الصراع في أوكرانيا أظهر أن استراتيجية التعاون الأوروبية الممتدة لعقد من الزمن مع روسيا في إمدادات الغاز ومجالات أخرى بما في ذلك الفضاء لم تعد تعمل.

وأضاف "كانت هذه دعوة للاستيقاظ، لأننا كنا نعتمد بشكل كبير على روسيا، علينا أن نأمل أن يدرك صانعو القرار ذلك بقدر ما أفعل، أنه يتعين علينا حقًا تعزيز قدرتنا الأوروبية واستقلالنا".

ومع ذلك، فقد قلل من احتمال تنفيذ روسيا تعهدًا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية (ISS).

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية المعين حديثًا، يوري بوريسوف قد قال في اجتماع متلفز مع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024".

لكن بوريسوف أوضح لاحقًا أن خطط روسيا لم تتغير وقال مسؤولون غربيون إن وكالة الفضاء الروسية لم تبلغ عن أي خطط انسحاب جديدة.

وقال أشباخر لرويترز "الحقيقة هي أن العمل في المحطة الفضائية متواصل من الناحية التشغيلية، أود أن أقول بشكل شبه رمزي." "نحن نعتمد على بعضنا البعض، سواء أحببنا ذلك أم لا، لكن ليس لدينا خيارات كثيرة."