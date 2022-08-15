شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية حذف الصور المكررة على أيفون الذى يعمل بنظام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد غير قليل من الميزات الرائعة القادمة إلى أجهزة أيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16، وعلى الرغم من أن تاريخ طرح أحدث تحديث لبرنامج أبل لجهاز أيفون ليس واضحًا، إلا أن iOS 16 كان في الوضع التجريبي لفترة من الوقت الآن.

وقامت أبل بعمل بعض الإضافات اللطيفة إلى تطبيق الصور، ومن الميزات التي ستنال إعجاب الكثيرين هي السهولة التي يمكنك بها حذف الصور المكررة، وينتهي الأمر بالجميع تقريبًا بالنقر فوق الصور المتشابهة أو المكررة، ولطالما كان حذفها مهمة شاقة على أيفون، وليس كما هو الحال مع iOS ، أصبح حذف الصور المكررة أسهل كثيرًا، نحن هنا نخبرك بكيفية القيام بذلك، اتبع هذه الخطوات لحذف الصور المكررة على جهاز أيفون الخاص بك:

1. افتح تطبيق الصور على جهاز أيفون الخاص بك.

2. اضغط على علامة التبويب الألبومات في الزاوية اليمنى السفلية.

3. قم بالتمرير لأسفل وسترى قسم الأدوات المساعدة.

4. اضغط على التكرارات وسترى خيار الدمج.

5. حدد الصور التي تريد "دمجها" وسيتم حذف الصور المكررة.

وباستخدام أداة مدمجة في تطبيق الصور، ستتمكن من حذف أي صور مكررة قد تكون لديك، ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى جهاز أيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 16، ويمكنك تنزيل الإصدار التجريبي العام ولكن ستكون هناك أخطاء معينة وتحذر أبل منها، لذا قم بذلك على مسؤوليتك الخاصة، أو فقط انتظر حتى يتم طرح نظام iOS 16 للجمهور، والذي من المتوقع أن يحدث في وقت ما في سبتمبر.