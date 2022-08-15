شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تفعل عند سكب الماء على اللاب توب فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وصل الماء بأى طريقة إلى جهاز اللاب توب، فأنت في خطر كبير ويجب أن تتخذ إجراءً فوريًا، ولكن احتمالية حدوث ضرر دائم أمر حقيقي على الرغم من ذلك، وعلى أي حال إليك ما يجب عليك فعله للحفاظ على اللاب توب إذا سكبت عليه سائلًا، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





1. قم بإيقاف تشغيل اللاب توبيمكنك في الثواني القليلة الأولى بعد تعرض الجهاز للماء، إيقاف تشغيل الكمبيوتر، وإن أسرع طريقة للقيام بذلك هي الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ست إلى 10 ثوانٍ حتى تقوم بإيقاف تشغيله بالقوة.

كما أنه بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، افصله على الفور من محول التيار المتردد أو مقبس الحائط.

2. افصل جميع الملحقاتانتقل إلى عزل الكمبيوتر المحمول عن أي ملحقات، قم بإزالة أي شيء متصل بالكمبيوتر المحمول، بما في ذلك كابلات USB والأجهزة مثل محركات الأقراص المحمولة التي قد يتم توصيلها بمنافذ USB. 3. جفف كل شيء يمكنك الوصول إليه بسهولةسترغب في العمل بسرعة، وإزالة أكبر قدر ممكن من الماء بأسرع ما يمكن، وكلما طالت فترة تعرض جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك للبلل، زادت احتمالية حدوث تلف دائم، خاصةً إذا لم يكن السائل عبارة عن ماء عادي.

في نفس الوقت، كن حذرًا، خاصة إذا فتحت الكمبيوتر المحمول وتعاملت مع المكونات الداخلية، فإن العديد من المكونات حساسة.

كما أنه بشكل عام، سترغب في استخدام قطعة قماش ماصة أو مناشف ورقية لامتصاص السوائل، ولكن للأجزاء الأصغر والأركان والشقوق، استخدم مسحات قطنية.

هذا كل ما تحتاجه لتسرب الماء، ولكن إذا قمت بإلقاء أنواع أخرى من السوائل مثل الصودا أو القهوة أو الشاي، فمن المهم إزالة البقايا الموصلة التي قد تترك وراءها عندما يتبخر السائل.