شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ميزات مخفية على تويتر يمكنك معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون تويتر أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعًا، لكنه لا يزال مصدرًا أساسيًا للبقاء على اطلاع على الأخبار والأحداث الجارية، وفيما يلي بعض الميزات المخفية التي يجب على كل مستخدم تويتر معرفتها، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

حفظ البيانات عن طريق ضبط الإعدادات يمكن للعديد من الميزات الافتراضية على تويتر أن تستهلك بياناتك الخلوية، ولكن يمكنك ضبط إعداداتك لتعطيل جوانب متعددة لاستنزاف البيانات في التطبيق مرة واحدة.

كما أنه في تطبيق الهاتف المحمول، اضغط فوق رمز حسابك متبوعًا بالإعدادات والخصوصية.



اضغط فوق إمكانية الوصول والعرض واللغات ثم اختر استخدام البيانات.



تعرض القائمة الناتجة إعدادات مختلفة يمكنك ضبطها للصور ومقاطع الفيديو على التطبيق.



يمكنك تعطيل هذه الإعدادات بشكل فردي أو تعديلها لاستخدام البيانات الخلوية أو Wi-Fi عند تحميل المحتوى أو تشغيله.



كما يمكنك لتعطيل كل هذه الميزات في وقت واحد أن تضغط فوق الزر الموجود بجوار موفر البيانات.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق تويتريحتفظ تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة بذاكرة تخزين مؤقت للبيانات المتعلقة بحسابك والتي يمكنك مسحها لجعل التطبيق يعمل بكفاءة أكبر.

كما أنه في التطبيق، يجب أم تضغط فوق رمز حسابك متبوعًا بالإعدادات والخصوصية.



اضغط فوق إمكانية الوصول والعرض واللغات ثم اختر استخدام البيانات، وفي الجزء السفلي من القائمة، اضغط فوق تخزين الوسائط أو تخزين الويب وتابع الصفحة التالية لمسح ذاكرات التخزين المؤقت هذه.



استمع إلى Twitter Spaces على جهاز الكمبيوتر استمع إلى Twitter Spaces على جهاز الكمبيوتر على الرغم من أن Twitter Spaces عبارة عن تطبيق يركز على الأجهزة المحمولة بشكل أساسي، يمكنك الاستماع إلى Spaces باستخدام موقع سطح المكتب على الويب. شارك الحسابات باستخدام رمز الاستجابة السريعةإذا أراد شخص ما متابعتك، فوجه هاتفك إليه حتى يتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بحسابك على تويتر. شارك الحسابات باستخدام رمز الاستجابة السريعةإذا أراد شخص ما متابعتك، فوجه هاتفك إليه حتى يتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بحسابك على تويتر.

عندما تريد أنت وشخص آخر مشاركة تفاصيل تويتر، اضغط فوق رمز حسابك ثم اضغط فوق رمز QR الموجود في أسفل الصفحة.



يظهر رمز الاستجابة السريعة الخاص بك، يجب أن يفعل الشخص الآخر نفس الشيء، ولكن بعد ذلك اضغط فوق رمز مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في أسفل الصفحة.